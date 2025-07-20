الأحد 20 يوليو 2025
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يُتابع موقف تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء،فيتو

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، في اجتماع عقده اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة.

 وجاء ذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعددٍ من مسئولي الجهات المعنية.  

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي اتصالًا باهتمام الحكومة بمُتابعة الجهود الجارية في إطار برنامج الطروحات، في ضوء التزامها بمتابعة خطى تنفيذ هذا البرنامج، وتحقيق مُستهدفاته، وذلك سعيًا لتنفيذ رؤية الدولة المصرية في تعزيز دور القطاع الخاص وفق محددات وثيقة سياسة ملكية الدولة. 

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الجهود التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية ضمن خطوات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، إلى جانب الإشارة إلى عددٍ من الخطوات الجاري العمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزراء استعرضوا أيضًا خلال الاجتماع الجهود التي جرت في نطاق عمل كل وزارة لمُتابعة تنفيذ برنامج الطروحات، وفقًا للمستهدفات المطلوب تحقيقها في هذا الصدد.  

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