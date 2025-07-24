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ثقافة وفنون

نسرين طافش تطرح كليب "روقان" في هذا الموعد

نسرين طافش، فيتو
نسرين طافش، فيتو

أعلنت الفنانة السورية نسرين طافش موعد طرح كليب أغنيتها الجديدة “روقان” عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

 

وكتبت نسرين طافش في تدوينة لها عبر حسابها على منصة إكس: “استنوا ڤيديو كليب أغنيتي الجديدة روقان يوم الأربعاء على يوتيوب وجميع منصات الاستماع”.

 

 

وتننظر نسرين طافش عرض فيلمها الجديد “السيستم” أونلاين للمرة الأولى يوم 31 يوليو الجاري.

 

فيلم السيستم

يشارك في بطولة فيلم مجموعة من النجوم على رأسهم طارق لطفي، أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، محمود البزاوي، محمد علي رزق، نهى عابدين، ميس حمدان، بسنت شوقي، رانيا منصور، أحمد فهيم، راندا جبر وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداري.

 

قصة الفيلم

يدور الفيلم في إطار رومانسي كوميدي، حول رجل يعاني من الفشل في العلاقات العاطفية بسبب عدم قدرته على التعامل مع النساء، فيلجأ إلى صديقه ليُساعده ويمده بالخبرة من واقع تجاربه العاطفية السابقة، فيخوض الاثنان معًا مجموعة من التجارب الكوميدية.

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