بورسعيد تشيع القمص بطرس الجبلاوي من مسقط رأسه غدا بكنيسة مارجرجس

أعلنت عائلة القمص بطرس الجبلاوي الراحل شيخ كهنة محافظة بورسعيد وكاهن كنيسة مارجرجس ببورسعيد أن صلاة الجنازة ستكون غدا الخميس بكنيسة مارجرجس الكائنة بشارع محمد على في تمام الساعة الثانية ظهرا.

مطران بورسعيد يترأس قداس الجنازة

ومن المرتقب أن يترأس قداس الجنازة مطران بورسعيد وضواحيها الأنبا تادرس بجانب لفيف من كهنة إيبارشية بورسعيد، كما أنه من المرتقب أنه سيشارك في تشييع الجثمان المئات من أهالي بورسعيد من المسيحيين والمسلمين على حد السواء، حيث إن الكاهن الراحل كان من أعظم رموز المقاومة الشعبية والوطنية ببورسعيد.

القمص بطرس الجبلاوي رمز الوطنية والمحبة

وكان قد توفى القمص بطرس الجبلاوي عن عمر يناهز الـ93 عاما في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه قد أوصى أن يتم دفنه في مصر ومحافظة بورسعيد على وجه الخصوص والتي عشق ترابها وضحى بسنوات عمره خلال خدمته في الدفاع عن الوطن خلال الحروب التي خاضتها مصر، وسعى بكل ما أوتي من قوة لنشر مبادئ المحبة والسلام.

وصول الجثمان من أمريكا لمصر غدا الخميس

وقال القس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس بورسعيد إنه من المرتقب أن يصل الجثمان من الولايات المتحدة الأمريكية الى مطار القاهرة، ثم يتم نقله إلى بورسعيد ثم كنيسة مارجرجس ليتم إقامة مراسم الجنازة ظهر يوم الخميس.

وتابع القس أرميا مؤكدا أن ذكرى القمص بطرس الجبلاوي ستظل ذكرى محبة وخير على مر السنوات، حيث كان خطيبًا مفوهًا واسع المدارك وحكيمًا وله فى قلوب ابناء بورسعيد مقدار ومكانه.

جدير بالذكر أن القمص بطرس الجبلاوي قد ولد عام 1932، وتمت رسامته كاهنًا عام 1954 عن عمر 22 عامًا، بعد أن لفت الأنظار بنبوغه وثقافته وحبه للناس، وعلى مدى 75 عامًا، خدم الكنيسة بوفاء، ونشر قيم الخير والمحبة، كما كان عضوا فى المجلس التنفيذى لمحافظة بورسعيد وظل رمزا للمحبة حتى وافته المنية في الولايات المتحدة الأمريكية عن عمر ناهز 93 عامًا.

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