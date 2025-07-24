مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد تشيع القمص بطرس الجبلاوي (صور )

شيعت مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد برئاسة الأنبا تادرس مطران بورسعيد وضواحيها القمص بطرس الجبلاوي شيخ كهنة بورسعيد، وذلك خلال قداس الجنازة الذي أقيم بكنيسة مارجرجس بالمحافظة، وسط حضور المئات من محبي القمص بطرس الجبلاوي أحد أهم رموز المقاومة الشعبية والوطنية ببورسعيد من المسلمين والمسيحيين على حد السواء.

جنازة القمص بطرس الجبلاوي، فيتو

جنازة مهيبة لبطل المقاومة الشعبية والوطنية ببورسعيد

وشارك في القداس لفيف من كهنة ايبارشية بورسعيد والشمامسة ورجال الدين المسيحي، بجانب المئات من شعب الكنيسة المسيحي والمئات من المسلمين ايضا، وذلك لأن الكاهن الراحل كانت تربطه علاقات محبة بجميع أهالي بورسعيد لأدواره البطولية خلال فترات الحروب التي خاضتها المحافظة الباسلة.

جنازة القمص بطرس الجبلاوي، فيتو

قيادات بورسعيد يشاركون في قداس الجنازه

كما شارك في حضور قداس الجنازه لفيف من القيادات والمسؤولين والقيادات التنفيذية والشعبية والحزبية وسادت حالة من الحزن والبكاء بين الجميع خلال الجنازة ، حيث أن جميع أهالي بورسعيد تربطهم علاقات محبة ومودة مع القمص بطرس الجبلاوي الراحل، فكان رمز من رموز الوطنية واب وصديق لكل بورسعيدى مسلم او مسيحى "

القمص بطرس الجبلاوي، فيتو

القمص بطرس الجبلاوي رمز من رموز الوطنية والمحبة

ومن جانبه قال القس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الاقباط الارثوذكس ببورسعيد " لم يكن القمص بطرس مجرد رجل دين، بل كان رمزًا للمقاومة خلال فتره الحرب عام 1967، حيث خَطَب في المواطنين من أعلى منبر المسجد العباسي، لتحفيزهم على الدفاع عن الوطن، وشارك فعليًا بدعم أبطال المقاومة، وكان يرافقهم في الميدان، مما أكسبه مكانة استثنائية في قلوب أبناء المدينة.

جنازه القمص بطرس الجبلاوي، فيتو

مواقف بطولية في حياة القمص بطرس الجبلاوي

وتابع " هناك المئات من المواقف المتميزة في حياة القمص بطرس الجبلاوي، منها أنه كان على اتصال بكل العائلات التي تم تهجيرها من محافظة بورسعيد لمحافظات مصر الأخرى في الفترة التي كانت بعد حرب 1967 وذلك للاطمئنان عليهم ولتوصيل الرسائل بينهم وبين أبنائهم الشباب من ابطال المقاومة الشعبية الذين لم يتركوا المحافظة للدفاع عنها.

جنازة مهيبة لبطل المقاومة الشعبية والوطنية ببورسعيد، فيتو

وصول الجثمان من الولايات المتحدة الأمريكية

وكان قد تم نقل الجثمان من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مطار القاهرة الدولي صباح اليوم، وذلك لأن القمص بطرس الجبلاوي قد وافته المنية بأمريكا ولكنه قد أوصى بنقله إلى مصر ليتم دفنه في محافظة بورسعيد الباسلة مسقط رأسه والتي يعشق ترابها.

جنازة مهيبة لبطل المقاومة الشعبية والوطنية ببورسعيد، فيتو



جدير بالذكر أن القمص بطرس الجبلاوي قدولد عام 1932، وتمت رسامته كاهنًا عام 1954 عن عمر 22 عامًا، بعد أن لفت الأنظار بنبوغه وثقافته وحبه للناس، وعلى مدى 75 عامًا، خدم الكنيسة بوفاء، ونشر قيم الخير والمحبة،كما كان عضو فى المجلس التنفيذى لمحافظة بورسعيد وكان خطيبًا مفوهًا واسع المدارك، وحكيمًا وله في قلوب أبناء بورسعيد مقدار ومكانه وظل رمزا للمحبة حتى وافته المنية في الولايات المتحدة الأمريكية عن عمر ناهز 93 عامًا.

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