يسرا تحيي ذكرى وفاة والدتها برسالة مؤثرة

كتبت الفنانة يسرا رسالة مؤثرة لوالدتها الراحلة في ذكرى وفاتها السادسة.

وقالت يسرا في منشور لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “6 سنين على فراقك يا أمي ولسة فراقك سايب فراغ كبير في حياتي مافيش أي حاجة ممكن تعوض وجودك، مكملة ببركة دعائك وربنا يصبرني على فراقك يا أغلى ما في الدنيا، ربنا يجمعنا في الفردوس الأعلى ويرحمك ويسكنك فسيح جناته... فضلا وليس أمرًا برجاء قراءة الفاتحة لأمي وكل أحبابنا اللي فارقونا”.

فيلم بنات فاتن

وتصور الفنانة يسرا هذه الأيام فيلمها الجديد “بنات فاتن”، وتـجسد يسرا شخصية سيدة شعبية تعيش بمنطقة بولاق، خلال أحداث الفيلم.

فيلم بنات فاتن يشارك في بطولته كل من: هدي المفتي، باسم سمرة، الفنان السوداني مصطفى شحاتة ومواطنة إسلام مبارك، حمدي هيكل والعمل من تأليف أمينة مصطفى.

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