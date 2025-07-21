مصرع معاون مباحث أبو تيج بأسيوط متأثرًا بإصابته في حادث سير

خيم الحزن على ضباط وأمناء مركز شرطة أبوتيج بمحافظة أسيوط وعلى أهالي المركز عقب انتشار نبأ مصرع النقيب تامر أبو الدهب، معاون مباحث قسم شرطة أبوتيج، صباح اليوم الإثنين إثر حادث سير أليم بسيارة كان يستقلها، وقع خلال الساعات القليلة الماضية.

مصرع نقيب شرطة في حادث سير بطريق المنيا أسيوط الصحراوي

ووردت أنباء بمصرع النقيب تامر محمد السيد أبو الدهب نقيب مركز شرطة أبو تيج دفعة 2017، متأثرا بإصابته في حادث مروري أثناء عودته إلى عمله، بطريق المنيا أسيوط الصحراوي مما أسفر عن وفاته في الحال.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المتوفى إلى أحد المستشفيات القريبة بمحافظة المنيا، تحت تصرف النيابة العامة فيما بدأت الجهات المعنية التحقيق في ملابسات الحادث ومصرع معاون مباحث الشرطة.

يذكر أن النقيب تامر محمد السيد أبو الدهب والذي انتقل منذ فترة لمركز شرطة أبوتيج بمحافظة أسيوط يتمتع بسيرة طيبة ويشهد له بالكفاءة المهنية والالتزام، بين زملائه وترك رحيله المفاجئ في حادث سيارة صدمة كبيرة بين ضباط المركز والأمناء وأهالي أبوتيج، الذين عبّروا عن بالغ حزنهم لوفاته في الحادث الأليم، داعين له بالرحمة والمغفرة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجاري رفع آثار الحادث وتولت النيابة العامة التحقيق ومن المقرر تشييع جثمانه بمسقط رأسه بمحافظة الجيزة بعد استخراج تصريح النيابة ودفنه في مدافن عائلته.

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