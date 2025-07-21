الإثنين 21 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع معاون مباحث أبو تيج بأسيوط متأثرًا بإصابته في حادث سير

النقيب تامر أبو الدهب
النقيب تامر أبو الدهب معاون مباحث أبوتيج، فيتو

خيم الحزن على ضباط وأمناء مركز شرطة أبوتيج بمحافظة أسيوط وعلى أهالي المركز  عقب انتشار نبأ مصرع النقيب تامر أبو الدهب، معاون مباحث قسم شرطة أبوتيج، صباح اليوم الإثنين إثر حادث سير أليم بسيارة كان يستقلها، وقع خلال الساعات القليلة الماضية.  

مصرع نقيب شرطة في حادث سير بطريق المنيا أسيوط الصحراوي 

ووردت أنباء بمصرع النقيب تامر محمد السيد أبو الدهب نقيب مركز شرطة أبو تيج دفعة 2017، متأثرا بإصابته في حادث مروري أثناء عودته إلى عمله، بطريق المنيا أسيوط الصحراوي مما أسفر عن وفاته في الحال.


وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المتوفى إلى أحد المستشفيات القريبة بمحافظة المنيا، تحت تصرف النيابة العامة فيما بدأت الجهات المعنية التحقيق في ملابسات الحادث ومصرع معاون مباحث الشرطة.

يذكر أن النقيب تامر محمد السيد أبو الدهب والذي انتقل منذ فترة لمركز شرطة أبوتيج بمحافظة أسيوط يتمتع بسيرة طيبة ويشهد له بالكفاءة المهنية والالتزام، بين زملائه وترك رحيله المفاجئ في حادث سيارة صدمة كبيرة بين ضباط المركز والأمناء وأهالي أبوتيج، الذين عبّروا عن بالغ حزنهم لوفاته في الحادث الأليم، داعين له بالرحمة والمغفرة.

مصدر أمني: وفاة ضابط شرطة وفردين في انفجار غازي داخل أكاديمية الشرطة

مصدر أمني يكشف حقيقة مصرع ضابط شرطة بسوهاج في هجوم مسلح

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجاري رفع آثار الحادث وتولت النيابة العامة التحقيق ومن المقرر تشييع جثمانه بمسقط رأسه بمحافظة الجيزة بعد استخراج تصريح النيابة ودفنه في مدافن عائلته. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ابوتيج أبو الدهب أسيوط الصحراوى حادث مروري قسم شرطة أبوتيج مباحث قسم شرطة ابوتيج محافظة اسيوط محافظة المنيا محافظة الجيزة مركز شرطة ابوتيج وفاة معاون مباحث أبو تيج

مواد متعلقة

لجنة الأعلى للجامعات تتابع اختبارات قدرات 236 طالبا بفنون جميلة أسيوط

افتتاح مركز صحة وسلامة الغذاء ومعمل الدراسات العليا بطب بيطري أسيوط (صور)

زراعة أسيوط تتفقد محصول الفول الصويا للتأكد من سلامته وخلوه من الأمراض

تحرير 490 محضر متنوع في حملة تموينية على أسواق أسيوط

محافظ أسيوط يفتتح معرض الوسائل التعليمية لرياض الأطفال بالمنطقة الأزهرية (صور)

إنشاء سوق حضاري ومعهد ديني استجابة لاحتياجات أهالي قرية صنبو بأسيوط

مياه أسيوط: انقطاع وضعف الخدمة لمدة 72 ساعة بهذه المناطق

ضبط صيدلية غير مرخصة تمارس النشاط الدوائي بقرية بني فيز في أسيوط

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من الكهرباء لأصحاب العدادات القديمة قبل رفعها مع بداية أغسطس

لقطات حديثة لسد النهضة تكشف ما تخفيه إثيوبيا، البحيرة ممتلئة والأعمال مستمرة لتغطية التسرب

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025، ترقبوها قريبا

شروط التقديم فى قسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة

إصابة المستشار الإعلامي بمكتب وزير الصحة في حادث تصادم بالإسماعيلية

مساعد وزير الداخلية يعلن التيسيرات المقدمة للراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة.. تسهيلات شاملة داخل الأكاديمية

بعد رأس الحكمة بـ 50 كم، قطر تستعد لضخ 4 مليارات دولار لتطوير مدينة في الساحل الشمالي

برغم اتهامه بتشويه وجهها، الطبيب اللبناني يوثق قيامه بعمليات تجميل جديدة لريهام سعيد (فيديو)

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السكر فى السوبر ماركت اليوم الإثنين 21-7-2025

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية صلاة الجنازة في المنام وعلاقتها بمواجهة مشكلات محتملة

قبل انتخابات الشيوخ والنواب، تعرف على حكم الامتناع عن التصويت

بقرار من الطيب، تكليف حسن الصغير رئيسًا لأكاديمية الأزهر العالمية (مستند)

المزيد
الجريدة الرسمية