قائمة بالجامعات الأهلية المعتمدة في مصر والحدود الدنيا للقبول

تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025، يبحث أولياء الأمور والطلاب عن الجامعات الأهلية وتخصصاتها وخطوات التقديم للالتحاق بها بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة والحدود الدنيا للقبول بتلك الجامعات.

ونستعرض في التقرير التالي قائمة بالجامعات الأهلية المعتمدة في مصر:

تعمل الجامعات الأهلية في مصر، على إعداد خريج قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وعلى دراية وتدريب جيد يؤهله لوظائف المستقبل، والتكنولوجيا الحديثة.



قائمة الجامعات الأهلية في مصر وأعدادها

يبلغ عدد الجامعات الأهلية في مصر 32 جامعة، ما بين جامعات أهلية دولية، وجامعات أهلية منبثقة عن حكومية، وجامعات أهلية كانت قائمة بالفعل وتم تغيير قوانينها لتتبع مجلس الجامعات الأهلية.

ومؤخرا أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارات جمهورية بالموافقة على إنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، من المنتظر أن تبدأ الدراسة بها اعتبارا من العام الدراسي القادم 2025/ 2026.



قائمة الجامعات الأهلية في مصر

يوجد في مصر 32 جامعة أهلية وهي كالتالي:

1. جامعة الملك سلمان الدولية.

2. جامعة العلمين الدولية.

3. جامعة الجلالة.

4. جامعة المنصورة الجديدة.

5. الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية.

6. جامعة النيل الأهلية.

7. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر.

8. جامعة مصر للمعلوماتية.

9. جامعة حلوان الأهلية.

10. جامعة المنصورة الأهلية.

11. جامعة بنها الأهلية.

12. جامعة المنوفية الأهلية.

13. جامعة بني سويف الأهلية.

14. جامعة أسيوط الأهلية.

15. جامعة جنوب الوادي الأهلية.

16. جامعة المنيا الأهلية.

17. جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

18. جامعة الإسكندرية الأهلية.

19. جامعة الزقازيق الأهلية.

20. جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

21. جامعة السويس الأهلية.

22. جامعة دمنهور الأهلية.

23. جامعة القاهرة الأهلية.

24. جامعة عين شمس الأهلية.

25. جامعة سوهاج الأهلية.

26. جامعة كفر الشيخ الأهلية.

27. جامعة الوادي الجديد الأهلية.

28. جامعة الفيوم الأهلية.

29. جامعة طنطا الأهلية.

30. جامعة الأقصر الأهلية.

31. جامعة دمياط الأهلية.

32. جامعة مدينة السادات الأهلية.

خطوات التقديم للجامعات الأهلية 2025

يقوم الطالب بإنشاء حساب على الموقع المخصص للتقديم واستيفاء البيانات المطلوبة بكل دقة.

يجب الاحتفاظ باسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بالمتقدم عند التسجيل على موقع التقديم، وذلك للدخول مرة أخرى ومتابعة حالة الطلب الخاص به حيث يتم الاعلان عن نتيجة القبول المبدئي عبر موقع التقديم الإلكتروني المشار إليه سابقًا.

التأكد من رفع كل الشهادات المطلوبة في ملف pdf واحد او صورة واحدة بحجم أقصى 1 ميجا.

يتم سداد رسوم فتح الملف للبرنامج المراد الالتحاق به وقدرها 1500 جنيه مصري (لا ترد) إلكترونيًا.

يمكن للطالب التقدم بأكثر من طلب التحاق للبرامج المختلفة، كل طلب التحاق برسوم منفصلة.

يمكن للطلاب سداد رسوم التسجيل للجامعات الأهلية باستخدام إحدى الوسائل الآتية: البطاقات البنكية (فيزا – ماستركارد ……. إلخ). منافذ وماكينات فورى.

لن يعتد بالإيصالات التي يتم سدادها بأي طريقة خارج منظومة الدفع الإلكتروني.

الحد الأدنى للقبول بالجامعات الأهلية 2024 لطلاب الثانوية العامة والأزهرية

كلية الطب البشري 79%

كلية طب الأسنان 77%

كلية طب الأسنان جامعة سيناء فرع القنطرة 75%

كلية طب الأسنان جامعة سيناء فرع العريش 73%

كلية العلاج الطبيعي 75%

كلية العلاج الطبيعي جامعة سيناء فرع القنطرة 74%

كلية العلاج الطبيعي جامعة سيناء فرع العريش 72%

كلية الصيدلة 71%

كلية الصيدلة جامعة سيناء فرع القنطرة 70%

كلية الصيدلة جامعة سيناء فرع العريش 68%

كلية الطب البيطري 67%

كلية الهندسة 68 %

كلية الهندسة جامعة سيناء فرع القنطرة 66%

كلية الهندسة جامعة سيناء فرع العريش 65%.

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