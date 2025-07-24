سياسي لبناني يفجر مفاجأة بتصنيف زحلة مدينة عالمية للنبيذ ويطالب بتطوير صناعة الخمور ببلاده

صناعة الخمور في لبنان، فجر النائب البرلماني اللبناني السابق ورئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، مفاجأة مثيرة، كاشفًا أن مدينة زحلة اللبنانية تم تصنيفها، من قبل منظمة دولية للنبيذ، بأنها أصبحت مدينة عالمية لصناعة النبيذ "الخمور" في العالم، وذلك بحسب تصنيف المنظمة الدولية للكرمة والنبيذ، للمدينة اللبنانية.

سياسي لبناني يطالب بتطوير صناعة الخمور في بلاده

وطالب جبران باسيل بتوجيه الدعم في لبنان لقطاع النبيذ "الخمور"، لما وصفه بتسويق النبيذ في العالم، مهنئًا وزارة الزراعة اللبنانية على نشاطه في مجال الخمور، والذي أكد أنه بدأ منذ سنوات، وطالب باستمراره.

وقال جبران باسيل، في رسالته التي وجهها للبنانيين ولمدينة زحلة بشكل خاص: " زحلة مدينة عالمية للكرمة والنبيذ أطلقتها المنظمة الدولية للكرمة والنبيذ.. مبروك لزحلة وأهلها على هذا التألق المستمر".

وطالب جبران باسيل بتوجيه الدعم لصناعة النبيذ في لبنان، قائلًا: "كل الدعم لقطاع النبيذ من أجل تطوير وتسويق النبيذ اللبناني في العالم، تهانينا لوزارة الزراعة بوزيرها ومديرها على نشاط نبيذي بدأ منذ سنوات، وضروري يستمر ويرفع اسم لبنان".

صناعة الخمور من أهم الصناعات في لبنان

يذكر أن صناعة النبيذ في لبنان تُعدّ من أقدم وأهم الصناعات التقليدية في البلاد، ولها جذور تاريخية تعود إلى آلاف السنين، وتُعتبر اليوم من أبرز الصناعات الزراعية والتصديرية في لبنان.

سياسي لبناني يطالب بتطوير صناعة الخمور في لبنان، فيتو

وتعود صناعة النبيذ في لبنان إلى العصر الفينيقي، منذ آلاف السنين، وكان الفينيقيون من أوائل من زرعوا الكروم وصدّروا النبيذ عبر المتوسط، حيث يُعتقد أن مدينة جبيل (بيبلوس) كانت من أوائل المدن التي صدرت النبيذ.

وتصدر لبنان النبيذ إلى أكثر من 40 دولة، خاصة أوروبا وأمريكا الشمالية، ورغم الأزمات، لا تزال صناعة النبيذ في لبنان علامة فارقة في الهوية الثقافية والاقتصادية.

من 15 إلي 20 مليون قيمة تصدير الخمور اللبنانية سنويًا

وكشفت أحدث الإحصاءات حجم صناعة النبيذ في لبنان عام 2024، عن مفاجأة، حيث بلغ عدد مصانع النبيذ في لبنان أكثر من 50 مصنع نبيذ مرخّص، وتتوزع على مختلف المناطق اللبنانية، لكن الأغلبية تتركز في سهل البقاع.

ويتراوح الإنتاج السنوي من النبيذ في لبنان من 8 إلى 9 ملايين زجاجة نبيذ سنويًا، ويتفاوت الرقم حسب الموسم والظروف الاقتصادية، ويتم تصدير أكثر من 50% من الإنتاج إلى الخارج، لكل من (أوروبا، أميركا، كندا، الخليج)، وأهم أسواق النبيذ اللبناني (فرنسا، بريطانيا، الولايات المتحدة، الإمارات، ألمانيا).

وتبلغ قيمة صادرات النبيذ اللبناني ما بين 15 و20 مليون دولار سنويًا، بحسب تقديرات تقريبية من تقارير التجارة اللبنانية.

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