كوم تروجة، كنز أثري بالبحيرة يكشف أسرار صناعة النبيذ في العصور القديمة (صور)

تعتبر منطقة تل آثار كوم تروجة التى تقع شمال مدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة من أهم المواقع الأثرية التي تم اكتشافها خلال السنوات القليلة الماضية بالبحيرة لما تحتوي على مواقع هامة مثل معصرة نبيذ تاريخية ومبنى فرعوني هام ويشير استخدامه على مدى فترات متعددة من العصر البطلمي حتى الفترات الإسلامية .





معصرة نبيذ اثرية بمحافظة البحيرة، فيتو

معصرة نبيذ أثرية بمحافظة البحيرة، فيتو

معصرة نبيذ اثرية بمحافظة البحيرة، فيتو

معصرة نبيذ كاملة تعود للعصور الرومانية بمحافظة البحيرة





حيث تم اكتشاف مرحلة ثالثة من معصرة نبيذ كاملة بمحافظة البحيرة خلال السنوات الماضية ومحاطة بسور طوب لبن ومبنى سكني ملحق بها بالإضافة إلى العثور على وحدات تخزين بأحجام مختلفة جدرانها من الطوب اللبن وبنيت على أساسات حجرية لضبط درجة الحرارة وتكون مناسبة لتجهيز النبيذ.

معصرة نبيذ أثرية بمحافظة البحيرة، فيتو

معصرة نبيذ اثرية بمحافظة البحيرة، فيتو

بالإضافة إلى العثور على بقايا من الجص الملون والموزايك وكرانيش جصية والتي تفيد بوجود مبنى خاص بالمشرف على المعصرة واكتشاف أفران فخارية ولُقى متعددة تعود للعصور البطلمية، الرومانية والإسلامية، بالإضافة لعملات وأختام أمفورات تشير لعلاقات تجارية مع كينيدوس وقبرص ورودس .





شبكة تجارية وأهمية تاريخية تظهرها كوم تروجه خلال العصور القديمة





واشتهر النبيذ في تلك الفترة بالنبيذ المريوطي وكان من أجود أنواع النبيذ خلال العصور اليونانية والرومانية الذي كان يتم تصديره بشكل متكرر إلى دول عدة وتحديدا اليونان وذلك بسبب وجود لقى الأثرية والأختام تُثبت عمق الروابط التجارية بين كوم تروجة واليونان.





معصرة نبيذ أثرية بمحافظة البحيرة، فيتو

معصرة نبيذ أثرية بمحافظة البحيرة، فيتو

تقنيات معمارية متقدمة لضبط درجة الحرارة

وكانت البنية المعمارية والتقنيات المستخدمة خلال تلك الفترة في غاية الإتقان حيث يحتوي على الطوب اللبن والحجر الجيري ويعد دمج هذين العنصرين في الأساسات حافظ على توازن الحرارة الضروري لحفظ الخمور بالإضافة إلى سور دفاعي ومبنى إدارة مراقبة يدل على نظام مؤسسي يدير الإنتاج ويتحكم في الجودة.





ويذكر أنه بدأت أعمال التنقيب في موقع كوم تروجة ضمن سلسلة مواقع أثرية في دلتا النيل خلال الأعوام الأخيرة تحت إشراف وزارة الآثار وبعثات من إدارة آثار البحيرة ومن أهم الاكتشافات كان الكشف عن معصرة نبيذ مبنية بالطوب اللبن عام 2019 تعود إلى العصور اليونانية والرومانية.





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