بقيمة 200 ألف دينار، القبض على ضابط و4 آسيويين بتهمة ترويج الخمور في الكويت

أعلنت الداخلية الكويتية عن القبض على ضابط و4 آسيويين متورطين بترويج كمية كبيرة من الخمور المستوردة، مؤكدة أن لا أحد فوق القانون وسيتم تطبيقه على الجميع دون استثناء.

ضبط مواطنَين متورطين بترويج كمية كبيرة من الخمور

وأوضحت الداخلية الكويتية في بيان نشرته في صفحتها على منصة "إكس": "إنجاز جديد يضاف إلى جهود قطاع الأمن الجنائي، حيث نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط مواطنين، أحدهما ضابط في وزارة الداخلية، وأربعة أشخاص من الجنسية الآسيوية، متورطين في ترويج كمية كبيرة من المشروبات الروحية المستوردة".

القيمة السوقية للمضبوطات



وأضافت الوزارة: "تمت العملية بعد متابعة دقيقة ومكثفة، حيث أسفرت عن ضبط حوالي 3000 زجاجة من الخمور المستوردة، وقطعة من مادة الحشيش المخدرة، بالإضافة إلى مبالغ مالية من العملة الوطنية والدولار الأمريكي، وتُقدر القيمة السوقية للمضبوطات بحوالي 200 ألف دينار كويتي.

وأكدت الداخلية أن "لا أحد فوق القانون وسيتم تطبيقه على الجميع دون استثناء، والجهات المختصة تواصل جهودها لضبط كل من تسول له نفسه الإضرار باستقرار الوطن".

وأشارت إلى أنه تمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة