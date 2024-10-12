السبت 12 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

بقيمة 200 ألف دينار، القبض على ضابط و4 آسيويين بتهمة ترويج الخمور في الكويت

الكويت، فيتو
الكويت، فيتو

أعلنت الداخلية الكويتية عن القبض على ضابط و4 آسيويين متورطين بترويج كمية كبيرة من الخمور المستوردة، مؤكدة أن لا أحد فوق القانون وسيتم تطبيقه على الجميع دون استثناء.

ضبط مواطنَين متورطين بترويج كمية كبيرة من الخمور

وأوضحت الداخلية الكويتية في بيان نشرته في صفحتها على منصة "إكس": "إنجاز جديد يضاف إلى جهود قطاع الأمن الجنائي، حيث نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط مواطنين، أحدهما ضابط في وزارة الداخلية، وأربعة أشخاص من الجنسية الآسيوية، متورطين في ترويج كمية كبيرة من المشروبات الروحية المستوردة".

 

القيمة السوقية للمضبوطات 

 
وأضافت الوزارة: "تمت العملية بعد متابعة دقيقة ومكثفة، حيث أسفرت عن ضبط حوالي 3000 زجاجة من الخمور المستوردة، وقطعة من مادة الحشيش المخدرة، بالإضافة إلى مبالغ مالية من العملة الوطنية والدولار الأمريكي، وتُقدر القيمة السوقية للمضبوطات بحوالي 200 ألف دينار كويتي.

وأكدت الداخلية أن "لا أحد فوق القانون وسيتم تطبيقه على الجميع دون استثناء، والجهات المختصة تواصل جهودها لضبط كل من تسول له نفسه الإضرار باستقرار الوطن".

وأشارت إلى أنه تمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

هددها بفضحها بشرب الخمور، أقوال متهم باغتصاب فتاة في الجيزة

عبدالله الرويشد يعود إلي الكويت في هذا الموعد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الداخلية الكويتية الكويت وزارة الداخلية الكويتية المخدرات

مواد متعلقة

عبدالله الرويشد يعود إلي الكويت في هذا الموعد

سقوط طائرة حربية تابعة للقوة الجوية فى الكويت واستشهاد قائدها

هددها بفضحها بشرب الخمور، أقوال متهم باغتصاب فتاة في الجيزة

الأكثر قراءة

ماذا يعني خفض صندوق النقد تكاليف اقتراض أعضائه بـ 1.2 مليار دولار؟ (فيديو)

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية على هذه الطرق غدا الأحد

التين بـ 30 جنيهًا، أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

تفسير حلم قراءة سورة الفلق في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء 

استخراج الأوراق الثبوتية لـ ذوى الإعاقة البصرية مجانا ولمدة أسبوع

للاستمتاع برحلة سياحية، رئيسة وزراء الدنمارك وزوجها يزوران الأقصر

أول قرار من السكة الحديد بعد الافتتاح الرسمى لمحطة بشتيل

أهلي 2009 يفوز على الزمالك بهدف في قمة الجولة الخامسة بدوري الجمهورية (صور)

منوعات

المزيد

بقيمة 200 ألف دينار، القبض على ضابط و4 آسيويين بتهمة ترويج الخمور في الكويت

تغريم ناشط إسباني لذهابه "عاريا" إلى مركز شرطة

تفضيل الأطعمة الحارة تكشف لغز الألم والمتعة في الدماغ

دراسة جديدة تكشف عن فوائد الإقلاع عن التدخين

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم السبت بالسوق المحلي

التين بـ 30 جنيهًا، أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

طن الردة بـ 10500 جنيه، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مشروعات افتتحها الرئيس فى قطاعات النقل في 12 أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

طرق استغفار الأنبياء والمرسلين وكيف بينها القرآن الكريم

تفسير حلم قراءة سورة الفلق في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء 

توعدهم بالعقاب الشديد، علي جمعة: ترك الصلاة على رسول الله من الكبائر

المزيد
الجريدة الرسمية