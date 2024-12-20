الجمعة 20 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

مكافحة التهرب الجمركي تضبط كمية من الخمور المهربة أجنبية الصنع

مضبوطات الجمارك
مضبوطات الجمارك

تمكن رجال الإدارة العامة للتحريات والضبط بالتنسيق مع إدارة مباحث الجمارك من تحرير محضر تهرب وضبط لكمية كبيرة من زجاجات الخمور المهربة الأجنبية الصنع غير الخالصة الضرائب والرسوم بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

تحرير محضر تهرب وضبط لكمية كبيرة من زجاجات الخمور


وجاء الضبط بناء على معلومات سرية بقيام أحد الأشخاص بالاتجار وبيع الخمور المهربة الأجنبية الصنع غير الخالصة الضرائب والرسوم، مستغلًا سيارته كمخزن للخمور والترويج لها وبيعها بمنطقة المهندسين دائرة قسم العجوزة.
تم تشكيل لجنة جمركية من كل من:  ترك إبراهيم الدسوقي وأحمد السيد ومحمد ترك ومحمود سامي وميناء وهبه وشريف يحيى مفتشي الإدارة برئاسة محمود الصاوي مدير أداره ملاحقة البضائع المهربة بالأسواق وبإشراف الدكتور مصطفى الكيلاني مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط وبحضور مدير مباحث الجمارك وقوة من رجال الشرطة السريين.
تم التوجه للمكان المذكور حيث تم ضبط " ١٢٠ " زجاجة خمور مهربة " أجنبية الصنع" غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية وتم التحفظ على السيارة.
وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة "١٢٠.١٧٠.٠٠٠" عشرين مليون ومائة وسبعين ألف جنيه مصري.
قرر الأستاذ محمد حسن القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٣٧٣ لسنة ٢٠٢٤ وتقدم المتهم بطلب تصالح وجاري سداد كافة الضرائب والرسوم والغرامات الجمركية المستحقة
هذا الإنجاز يأتي في إطار جهود مكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني من الخسائر الناجمة عن التهرب الجمركي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التهرب الجمركي مكافحة التهرب الجمركي رجال الإدارة العامة للتحريات ادارة مباحث الجمارك الجمارك
ads

الأكثر قراءة

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2025

تأكيدًا لـ فيتو، الأهلي يعلن حضور الخطيب المران الصباحي اليوم بمدينة نصر (صور)

بعد تعرضه لوعكة صحية، صلاح عبدالله يصدم جمهوره بنشر وصيته

أزمة بين جروس والجهاز الطبى بالزمالك بسبب إصابة ناصر ماهر

أخبار مصر: ضربة جديدة لسد النهضة، الأمريكان وجها لوجه مع الجولاني، عواصف رعدية تضرب مصر، سر رفض ناهد السباعي تقبيل حورية فرغلي

تعرف على أماكن سقوط الأمطار الرعدية اليوم

أسعار الخضار اليوم الجمعة، البطاطس تبدأ من 5 جنيهات بسوق العبور

طريقة جديدة للنصب، ضبط كهربائى تلاعب فى عدادات الكهرباء بمدينة نصر

منوعات

المزيد

دراسة: معدلات التوحد المرتفعة عالميا تدق ناقوس الخطر

الرواد الروس ينجزون مهمتهم في الفضاء المكشوف

قراصنة صوماليون يعلنون قيمة الفدية مقابل الإفراج عن طاقم سفينة صينية

يحمله نصف البالغين ويشبه نزلات البرد، فيروس شائع يؤدي إلى الإصابة بالزهايمر

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة 20 ديسمبر

أسعار الخضار اليوم الجمعة، البطاطس تبدأ من 5 جنيهات بسوق العبور

سعر الأرز اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

شروط وخطوات التقديم لمشرفي رحلة حج الجمعيات الأهلية لعام 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الفاتحة وسبب التسمية وفضائلها

ما حكم الفتح على المصلي من شخص خارج الصلاة؟ دار الإفتاء تجيب

من السنة النبوية، فضل يوم الجمعة والأعمال المستحبة فيه

المزيد
الجريدة الرسمية