السبت 19 يوليو 2025
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خارج الحدود

نواف سلام: العمل جار لحماية لبنان من الانجرار إلى أي مغامرة جديدة

نواف سلام، فيتو
نواف سلام، فيتو

شدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، على أن العمل جار لحماية لبنان من الانجرار لأي مغامرة جديدة، لافتًا إلى أن استقرار سوريا أمر هام جدًّا.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية لقناة لبنانية محلية الجمعة، أن المسؤولين يراهنون على وعي اللبنانيين وحكمة الجيش في حماية البلاد.

كما تابع أن ورقة المبعوث الأمريكي توماس باراك مجموعة أفكار لترتيب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

ولفت إلى أنه سيلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري في الأيام المقبلة لمناقشة الورقة والرد عليها.

أيضًا أعلن عقد جلسة لمجلس الوزراء فور نضوج الأفكار حول خطة تنفيذ حصرية السلاح.

وأكد أن إعلان وقف الأعمال العدائية الذي وافقت عليه الحكومة السابقة حدد في مقدمته الجهات التي يحق لها حمل السلاح وهي الأجهزة الأمنية اللبنانية.

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اتفاق وقف اطلاق النار استقرار سوريا الحكومة اللبنانية المبعوث الأمريكي توماس باراك

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