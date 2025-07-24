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حوادث

ضبط كميات من الكتب الخارجية بدون ترخيص في الظاهر

ضبط كميات كبير من
ضبط كميات كبير من الكتب الدراسية بحوزة صاحب مكتبة فى الظاهر

نجحت الأجهزة الأمنيةبوزارة الداخلية، في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتوزيع وبيع كتب دراسية خارجية بدون ترخيص من الجهات المعنية.

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وأكدت المعلومات والتحريات قيام مالك مكتبة ومخزن "غير مرخص"، كائن بدائرة قسم شرطة الظاهر بمحافظة القاهرة، بتخزين وتوزيع كميات كبيرة من الكتب الدراسية الخارجية الخاصة بمختلف المواد والمراحل الدراسية، دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة، بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المخزن المشار إليه، حيث أمكن ضبط مالكه، وبتفتيش الموقع في حضوره، تم العثور على عدد كبير من نسخ الكتب الدراسية الخارجية المخالفة، والتي تبين أنها تُباع دون تصريح رسمي. 

وبمواجهة المتهم، أقر بمسؤوليته عن المخزن، وقيامه بارتكاب المخالفات بقصد تحقيق أرباح مادية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على حماية حقوق الملكية الفكرية والتصدي لكافة أشكال التعدي عليها؛ وفي إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، جهودها لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

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قطاع الشرطة المتخصصة قسم شرطة الظاهر حقوق الملكية الفكرية جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية مباحث المصنفات

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