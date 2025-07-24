ضبط كميات من الكتب الخارجية بدون ترخيص في الظاهر

نجحت الأجهزة الأمنيةبوزارة الداخلية، في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتوزيع وبيع كتب دراسية خارجية بدون ترخيص من الجهات المعنية.

وأكدت المعلومات والتحريات قيام مالك مكتبة ومخزن "غير مرخص"، كائن بدائرة قسم شرطة الظاهر بمحافظة القاهرة، بتخزين وتوزيع كميات كبيرة من الكتب الدراسية الخارجية الخاصة بمختلف المواد والمراحل الدراسية، دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة، بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المخزن المشار إليه، حيث أمكن ضبط مالكه، وبتفتيش الموقع في حضوره، تم العثور على عدد كبير من نسخ الكتب الدراسية الخارجية المخالفة، والتي تبين أنها تُباع دون تصريح رسمي.

وبمواجهة المتهم، أقر بمسؤوليته عن المخزن، وقيامه بارتكاب المخالفات بقصد تحقيق أرباح مادية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على حماية حقوق الملكية الفكرية والتصدي لكافة أشكال التعدي عليها؛ وفي إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، جهودها لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.