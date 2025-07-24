الخميس 24 يوليو 2025
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حوادث

ضبط عناصر بؤر إجرامية بمخدرات قيمتها 26 مليون جنيه

سقوط عنصر إجرامي
سقوط عنصر إجرامي

نجحت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، في توجيه ضربة قوية لبؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات. 

مخدرات متنوعة بقيمة تتجاوز 26 مليون جنيه

أكدت المعلومات والتحريات قيام عدد من العناصر الجنائية شديدة الخطورة بمحاولة جلب كميات ضخمة من المواد المخدرة بغرض الإتجار بها، حيث تم تقنين الإجراءات واستهدافهم، ما أسفر عن ضبط عناصر تلك البؤر وبحوزتهم:

-228 كيلو جراما من المواد المخدرة المتنوعة شملت: حشيش واستروكس وهيدرو وهيروين وآيس وبودر وكوكايين

-كمية من الأقراص المخدرة

وقدرت القيمة المالية للمواد المضبوطة بأكثر من 26 مليون جنيه.

ويأتي ذلك في إطار جهود متواصلة لتجفيف منابع المخدرات وضرب أوكار الجريمة المنظمة في مختلف محافظات الجمهورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين.

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