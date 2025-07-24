مبيعات السيارات في أوروبا تسجل أكبر وتيرة تراجع خلال 10 أشهر

دعت شركات السيارات أوروبا إلى تحفيز الطلب على المركبات الكهربائية بشكل أكبر، بعد تراجع مبيعات جميع أنواع السيارات الجديدة في يونيو بأكبر وتيرة منذ 10 شهور.

تراجعت عمليات التسجيل 5.1% إلى 1.24 مليون مركبة، بحسب ما كشفته رابطة مصنعي السيارات الأوروبية الخميس، وبينما يستمر الطلب على السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات في الارتفاع، شهدت المبيعات أقل معدل للنمو هذا العام، بحسب وكالة بلومبرج.

وقالت الرابطة في بيان أُرسل عبر البريد الإلكتروني: "واضح أن المستهلكين يواصلون توخي الحذر، وسيظل اتخاذ مزيد من إجراءات تحفيز الطلب عنصرًا جوهريًا في تسريع وتيرة التحول".

ضغوط على شركات السيارات الأوروبية

ليس بوسع شركات صنع السيارات في أوروبا تحمل أي تراجع في الطلب على السيارات الكهربائية في السوق المحلية. وتواصل "فولكس واجن" و"بي إم دبليو" و"مرسيدس بنز جروب" كلها خسارة حصصها السوقية في الصين، حيث تؤدي المنافسة المتزايدة من المصنعين المحليين إلى الضغط على مبيعات الشركات الأوروبية وأسعارها. فيما تواجه شركات كبرى أخرى اضطرابات في الإدارة العليا، فبينما عينت "ستيلانتيس" رئيسًا تنفيذيًا جديدًا خلال الفترة الماضية، تواصل "رينو" البحث عن رئيس تنفيذي دائم.

من جهتها، خففت المفوضية الأوروبية الضغط على شركات صنع السيارات إلى حدٍ ما بمنحهم مهلة ثلاث سنوات لتحقيق الأهداف الأشد حزمًا لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بعد أن كان من المقرر بدء تنفيذها هذا العام.

مع ذلك، تواجه شركات صنع السيارات التي تعمل في الولايات المتحدة خطر خسارة أرباح تقدر بمليارات اليورو نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على السيارات وقطع الغيار المستوردة.

السيارات الهجينة نقطة مضيئة في السوق

مثلت ألمانيا أكبر مصدر لتراجع المبيعات الشهر الماضي، حيث انخفضت المبيعات في أكبر سوق للسيارات في المنطقة 14% في يونيو، وتراجعت بنسبة 4.7% خلال النصف الأول من العام، كما انخفضت المبيعات في إيطاليا 17%، وتراجعت 6.7% في فرنسا الشهر الماضي.

لا تزال السيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي تمثل نقطة مضيئة على مستوى المنطقة، إذ صعدت عمليات التسجيل 38% في يونيو، مع تزايد تفضيل المشترين للطرز التي تجمع بين القيادة الكهربائية ومحرك الاشتعال الداخلي الاحتياطي.

مبيعات السيارات الكهربائية

ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل 14% خلال الشهر، بفضل إطلاق طرز جديدة، وتمديد الحوافز الحكومية في عدد من الدول. رغم ذلك، تتفاوت معدلات تبني المركبات الكهربائية في مختلف أنحاء أوروبا، ما يعكس تباين جودة البنية التحتية، والسياسات المحلية.

أعادت المملكة المتحدة الأسبوع الماضي تقديم منح تصل إلى 3750 جنيهًا إسترلينيًا (5,100 دولار) لدعم عمليات شراء المركبات الكهربائية، بعد ثلاثة أعوام من إنهاء الحكومة السابقة الدعم المقدم للمشترين الخاصين، وارتفعت مبيعات السيارات الجديدة في البلاد 6.7% خلال يونيو.

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