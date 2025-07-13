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خارج الحدود

المفوضية الأوروبية تعلن استعداد الاتحاد الأوروبي لفرض تدابير مضادة ضد واشنطن

فون دير لاين، فيتو
فون دير لاين، فيتو

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي مستعد لتطبيق تدابير مضادة ضد الولايات المتحدة في بداية أغسطس إذا لم يتم التوصل لحل بشأن العلاقات التجارية.

وأضافت فون دير لاين في مؤتمر صحفي في بروكسل: "لقد أرسلت لنا الولايات المتحدة رسالة تحدد التدابير التي ستدخل حيز التنفيذ إذا لم يتم التوصل إلى حل متفق عليه. لذلك، سنمدد تعليق إجراءاتنا المضادة حتى بداية أغسطس. وفي الوقت نفسه، سنواصل الاستعداد للتدابير المضادة لنكون على أهبة الاستعداد".

التدابير الجوابية ضد الولايات المتحدة

وأوضحت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي أعد بالفعل حزمتين من التدابير الجوابية ضد الولايات المتحدة، لكنه لا يزال يتوقع التوصل إلى اتفاق تجاري بحلول الأول من أغسطس. ولذلك، سيواصل الجانب الأوروبي المفاوضات.

في وقت سابق، أعلن الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 30% على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي، في حين ستظل الرسوم القطاعية التي تم فرضها في السابق سارية المفعول.

رسوم جمركية بنسبة 30% على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي

وفي رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قال ترامب يوم الجمعة، إنه سيرفع رسوم الاستيراد المفروضة على السلع المباعة إلى الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي إلى 30%، أي ثلاثة أضعاف الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها في البداية.

وأوضح ترامب "إذا قررتم لأي سبب من الأسباب رفع رسومكم الجمركية والرد، فسيتم إضافة المبلغ الذي تختارونه إلى نسبة الـ 30% التي نفرضها".

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الاتحاد الاوروبي المفوضية الأوروبية الولايات المتحدة ترامب الرسوم الجمركية

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