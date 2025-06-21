بالأرقام، أعداد السيارات الأوروبية المرخصة خلال شهر مايو

السيارات الأوروبية، استطاعت السيارات الأوروبية تحقيق أرقام قياسية في تراخيص السيارات خلال شهر مايو الماضي لعام 2025، بعد تراخيص ما يقرب من 985 سيارة لماركة مرسيدس الألمانية.



ووفق ما نشرته الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري على السيارات، سيطرة سيارات سكودا على المركز الثاني بعد ترخيص 704 سيارات، وفي المركز الثالث لصالح سيارات فولكس فاجن بعد ترخيص 600 سيارة، وفي الرابع كان لصالح سيارات بيجو بعد ترخيص 493 سيارة، وفي الخامس كان لصالح سيارات رينو، بعد ترخيص 428 سيارة، وفي السادس كان لصالح سيارات أوبل بعد ترخيص 287 سيارة.



وتمركزت سيارات أودي بالمركز السابع بعد ترخيص 286 سيارة، وتراجعت سيارات بي إم دابليو في الترخيص واحتلت المركز الثامن بعد ترخيص 282 سيارة، وكانت سيارات سيات في المركز التاسعة بعد ترخيص 255 سيارة، وفي العاشر كان لصالح سيارات كوبرا بعد ترخيص 252 سيارة، ثم ترخيص 72 سيارة من فولفو.

وتم ترخيص ما يقرب من 54 من سيارات رينج روفر، وعن بورش رخصت 32 سيارة، وتمركزت ألفا روميو في المراكز الاخيرة بعد ترخيص 27 سيارة.

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