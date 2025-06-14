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اقتصاد

بالأرقام، مبيعات السيارات الأوروبية خلال أول 5 أشهر من 2025

سيارات, فيتو
سيارات, فيتو

كشف التقرير الصادر من مجلس معلومات السيارات، الأميك، عن إجمالي مبيعات السيارات الأوروبية داخل السوق المصري خلال أول 5 أشهر من العام الجاري، وبلغت بيع مايقرب من 4177 سيارة من مرسيدس، مما يجعلها في المركز الأول.

ووفقآ لما نشره مجلس معلومات السيارات، الأميك، فقد تم بيع وترخيص 2801 سيارة من فولكس فاجن مما يجعلها في المركز الثاني وفي المركز الثالث كان لصالح سيارات سكودا 2605 سيارة، وفي المركز الرابع  كان لصالح سيارات رينو  بعد ترخيص مايقرب من  1887 سيارة.
  

 سيارات بيجو  وسيات وستروين

 

والمركز الخامس كان لصالح سيارات بيجو يعد بيع مايقرب من 1878 سيارة، وفي المركز السادس سيارات بي إم دابليو بعد ترخيص مايقرب من 1459 سيارة.
 

وكانت سيارات سيات في المركز السابع بعد ترخيص 1311 سيارة، ثم سيارات أودي فى المركز الثامن بواقع 1224 سيارة.

وتمكنت «ستروين» من اقتناص المرتبة التاسعة بإجمالى 934 سيارة، تلتها «أوبل» فى المرتبة العاشره بنحو 798 مركبة، ثم كوبرا بإجمالى 520 سيارة.

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