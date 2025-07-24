أعراض برد الصيف وأسبابه ومخاطره وطرق الوقاية منه

أعراض برد الصيف، برد الصيف أحد من السيف، مثل شعبي شهير يوضح مدى صعوبة نزلة البرد في فصل الصيف رغم ارتفاع حرارة الطقس.

وأعراض برد الصيف، عديدة ومعروفة وللاسف يتهاون بعض المرضى في العلاج ما يسبب مضاعفات خطرة قد تصل إلى حد الالتهاب الرئوي، لذا يجب الحذر.

ويقول الدكتور مجدي السعدني استشاري الأنف والأذن والحنجرة، إن برد الصيف هو نوع من نزلات البرد أو الإنفلونزا يصيب الإنسان خلال فصل الصيف، ويشبه في أعراضه نزلات البرد الشتوية، لكنه يكون أكثر إزعاجا بسبب حرارة الطقس.

أسباب برد الصيف

وأضاف السعدني، أن من أسباب برد الصيف:

الانتقال المفاجئ بين الأجواء الحارة والباردة، مثل دخول أماكن مكيفة بعد التعرض للشمس.

ضعف المناعة الناتج عن سوء التغذية أو قلة النوم أو التعرض للإجهاد.

العدوى الفيروسية، حيث ينتقل برد الصيف من شخص لآخر عن طريق الرذاذ أو ملامسة الأسطح الملوثة.

شرب الماء البارد جدا أو المثلج، خاصة بعد التعرض للحرارة العالية.

التعرض للمراوح أو المكيفات لفترات طويلة.

أعراض برد الصيف

وتابع، من أعراض برد الصيف:

انسداد أو سيلان الأنف

التهاب الحلق

سعال جاف أو مصحوب بالبلغم

ارتفاع طفيف في درجة الحرارة

آلام في العضلات والمفاصل

صداع وإرهاق عام

العطس المتكرر

احمرار العين أو دموع خفيفة

أعراض برد الصيف

مخاطر برد الصيف

وأوضح الدكتور مجدى السعدني استشاري الأنف والأذن والحنجرة، أنه على الرغم من أن برد الصيف غير خطير عادة، إلا أن إهماله قد يؤدي إلى مخاطر عديدة، منها:

التهاب الشعب الهوائية

التهاب الجيوب الأنفية

التهاب الأذن الوسطى

العدوى البكتيرية الثانوية

نقص المناعة في الجسم

علاج برد الصيف

وأضاف الدكتور مجدي، أن علاج برد الصيف بسيط ولكن يجب الالتزام به لتجنب المضاعفات التي ذكرناها، وعلاج برد الصيف عبارة عن:-

الراحة التامة لإعطاء الجسم فرصة لمحاربة الفيروس.

شرب الكثير من السوائل، مثل الماء، الأعشاب الدافئة، والشوربة.

تناول فيتامين C، لتقوية المناعة (طمثل البرتقال، الليمون، الجوافة.

استنشاق البخار، لتقليل انسداد الأنف.

مسكنات وخافضات حرارة، مثل الباراسيتامول عند الحاجة.

محلول الملح للأنف، لترطيب وتنظيف مجرى التنفس.

تجنب المكيفات والمراوح أو استخدامها باعتدال.

نصائح للوقاية من برد الصيف

وتابع، أنه لتجنب الإصابة ببرد الصيف يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

تجنب التغير المفاجئ في درجات الحرارة.

عدم شرب الماء أو العصائر شديدة البرودة بعد التعرض للشمس.

الحفاظ على ترطيب الجسم بشرب الماء بانتظام.

الابتعاد عن الأشخاص المصابين.

غسل اليدين باستمرار لتفادي العدوى.

ارتداء ملابس مناسبة عند دخول الأماكن الباردة.

النوم جيدا والابتعاد عن التوتر للحفاظ على المناعة.

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