السبت 03 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أكبر حصيلة منذ 15 عاما، وفاة 216 طفلا بموسم الإنفلونزا هذا العام في أمريكا

إنفلونزا الخنازير،
إنفلونزا الخنازير، فيتو

أفاد تقرير اتحادي صدر أمس الجمعة بأن موسم الإنفلونزا في الولايات المتحدة هذا العام شهد وفاة أكبر عدد من الأطفال الأمريكيين منذ تفشي وباء إنفلونزا الخنازير قبل 15 عامًا.


وأعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تسجيل 216 حالة وفاة بين الأطفال، بزيادة عن الرقم المسجل العام الماضي والذي بلغ 207 حالات. وهي أعلى حصيلة منذ وباء الإنفلونزا العالمي "إتش 1 إن 1" في موسم 2009- 2010.

ويعد هذا العدد، مرتفعًا بشكل مذهل، لأن موسم الإنفلونزا لا يزال مستمرًّا، في حين أن عدد الوفيات النهائي للأطفال في موسم الإنفلونزا 2023-2024 لم يتم إحصاؤه حتى فصل الخريف.

وقال الدكتور شون أوليري، من الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال: "هذا العدد الذي لدينا الآن هو بالتأكيد أقل من العدد الفعلي، وعندما يتم إعلان نهاية الموسم، ويقومون بتجميع كل البيانات، فمن المؤكد أنه سيرتفع".

وأشار إلى انخفاض معدل التطعيم ضد الإنفلونزا بين الأطفال الأمريكيين من حوالي 64% قبل خمسة أعوام إلى 49% هذا الموسم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تقرير اتحادي موسم الإنفلونزا وباء إنفلونزا الخنازير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية
ads

الأكثر قراءة

الشرع بعد الهجوم الإسرائيلي: لا نريد الحرب لكن إن فرضت علينا جعلناها كصلاة العصر لا شفع فيها ولا وتر

على طريقة فيلم أنا الدكتور، قصة الطبيب المزيف الذي خدع قرية كاملة 10 سنوات بالفيوم (صور)

رسميا، النتائج النهائية للمرشحين على مقعد نقابة الصحفيين (فيديو وصور)

أسعار الفاكهة اليوم السبت، العنب يبدأ من 110 جنيهات واليوسفي ينافس التفاح

أسعار السمك والجمبري اليوم السبت 3 مايو 2025، جنون البلطي واستقرار المرجان والبوري

ارتفاع طن اليوريا العادي إلى 3474 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

من الإسكندرية للصعيد، خريطة سقوط الأمطار اليوم السبت

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 3 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

تعرف علي سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 2/5/2025

سعر كيلو السكر اليوم الجمعة 2 مايو 2025

سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة 2 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات جيلي بالسوق المصرية خلال شهر أبريل 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 3 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 3 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 3 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية