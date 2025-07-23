أخبار الفن اليوم: اشتعال أزمة حفل الساحل بين مصطفى كامل وراغب علامة.. أحمد سعد يطلق أغنيات ألبومه "بيستهبل".. وشريف منير يتعاقد على مسلسل جديد في رمضان 2026

شهدت الساحة الفنية على مدار ساعات اليوم الأربعاء العديد من الأحداث الهامة.. نستعرض أبرز العناوين منها خلال النشرة التالية:

أعلن إسماعيل دويدار، رئيس شبكة إذاعة القرآن الكريم، نقل شعائر صلاة الفجر بصفة دائمة من الجامع الأزهر الشريف عبر موجات إذاعة القرآن الكريم.

وقال" دويدار": إنه تم التغلب على المعوقات التي كانت تحول دون نقل صلاة الفجر من المساجد الكبرى خلال الفترة الماضية ونقلها من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام الذي اكتفى رئيس الهيئة المسلماني بتغييره إلى الليث بن سعد.

وكانت أسباب مادية وتقنية تحول دون نقل شعائر صلاة الفجر من المساجد الكبرى كما جرى العرف، وسيتم نقل شعائر صلاة الفجر بصفة دائمة من رحاب الجامع الأزهر الشريف لكونه قلعة العلم وقبلة العلماء من شتى أنحاء العالم الإسلامي.

تدخلت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي لحل أزمة مفاجئة نشبت داخل كواليس المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ18، بعد خلاف حول حقوق مؤلف مسرحية الخطة المثالية، الكاتب محمد السوري.

وعقد النقيب اجتماعًا عاجلًا ضم مخرج المسرحية محمد ناصر وعددًا من القائمين على العرض..وأسفر اللقاء عن التوصل لحل ودي، واعتذار رسمي من المخرج للمؤلف، مع الاتفاق على تقديم المسرحية على هامش فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري.

تحدث المطرب راغب علامة، عن مكالمته مع مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، موضحًا أنه كنقيب وصديق له كان من المفترض عليه أن يتحدث معه في البداية، معقبًا: "قولتله البنت باستني بوسة بريئة وعفوية لا هي قبلة حميمية ولا على المسرح وكانت في الكواليس"

وتابع راغب علامة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل: "علاقتي بمصر كبيرة ومنعي من الغناء بمثابة إعدام، ولو قمت بضرب الفتاة أو أبعدتها عني سيكون هجوما كبيرا ضدي مثلما حدث مع المطرب عمرو دياب، وأنا فنان أقابل المحبة بالمحبة ومن حق أي شخص من الجمهور أن يحضنني على المسرح، ولو طُلب مني ألا أحضن أحدا أو لا يقبلني فلن أفعل ذلك".

مصطفى كامل ينفعل على الهواء ويوجه رسالة لراغب علامة: "هنعمل مهرجان البوس في مصر؟".. فيديو

انفعل مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، على الهواء وذلك أثناء مواجهة بينه وبين الفنان راغب علامة، بعد أزمة حفل الساحل، والذي بسببه قامت نقابة المهن الموسيقية باستدعاء راغب علامة للتحقيق معه في وقائع "غير لائقة" تمثلت في قبلات بعض الفتيات له على المنصة أثناء الحفل.

وقال مصطفى كامل لـ راغب علامة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل: "يعني بكرة كل الناس تطلع تبوس وترقص على المسرح.. نعمل مهرجان البوس والأحضان على مسارح مصر ؟! الأستاذ راغب علامة ضرب لي مثل وقالي السيدة أم كلثوم طلع واحد معجب بيها ووقعها، وقعها فعلا لكن محضتنش المعجب وباسته، كل فنان له معجبات لكن كلنا بنيجي عند حتة معينة ونقف".

طرحت الشركة المنتجة البوسترات الرسمية لفيلم الكوميديا “روكي الغلابة” الذي تترأس بطولته النجم دنيا سميرغانم.

وتصدرت كايلا ابنة دنيا سمير غانم بوسترات الأبطال لفيلم "روكي الغلابة" المقرر طرحه بالسينمات يوم 30 يوليو.

أطلق النجم أحمد سعد قبل قليل أغنيته الجديدة "حبيبي ياه ياه" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة ضمن أغاني "الوش الثاني" من ألبومه الجديد "بيستهبل" بمشاركة عفروتو ومروان موسى في أول تعاون غنائي بين الثلاثي.

الأغنية الجديدة من ألحان أحمد سعد وعفروتو ومروان موسى وأحمد طارق يحيى، وهي من كلمات فلبينو ومن توزيع أحمد طارق يحيى وميكس هاني محروس وماستر مازن مراد.

الواد طالع لأبوه أحدث أغاني محمد رمضان بمشاركة نجله علي (فيديو)

طرح الفنان محمد رمضان أحدث أعماله الغنائية والتي جاءت بعنوان الواد طالع لأبوه وذلك على موقع يوتيوب.

وظهر نجل محمد رمضان “علي” علي “cover" الأغنية وهي من كلمات مصطفي حدوتة والحان مصطفى تاج وتوزيع إيهاب كولبيكس.

تعرف على الدور الذي تمنى محمد ممدوح تقديمه

كشف الفنان محمد ممدوح عن الدور الذى تمنى أن يقدمه، قائلا: تمنيت تقديم دور آسر ياسين في مسلسل “في كل أسبوع يوم جمعة”

وأشار في برنامج "فضفضت أوى"، الذى يقدمه المخرج معتز التونى على منصة Watch it الرقمية، إلى أن محمد شاكر مخرج العمل تواصل معه من أجل تقديم هذا الدور، وكان ممدوح قد انتهى لتوه من مسلسل قابيل الذي وصفه بأنه “تعبه وضايقه نفسيًا" وأدخله في حالة اكتئاب، فالطبيب الخاص به نصحه بعدم الدخول في أي عمل آخر حتى يتخلص من آثار شخصيته في مسلسل قابيل، ولم يكن هناك سوى فترة قصيرة لبدء تصوير “في كل أسبوع يوم جمعة”، فلم يكن هناك وقت كاف للتعافي فاعتذر ممدوح عن العمل.

أعلن الفنان شريف منير عن توقيعه عقد مسلسل درامي جديد للعرض بالموسم الرمضاني المقبل 2026

وقال منير: “تعاقدت مع المنتج تامر مرسي شركة سينرجي على بطولة مسلسل في رمضان 2026”.

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