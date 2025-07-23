راغب علامة: منعي من الغناء بمصر حكم بالإعدام، وكنت سأواجه مصير عمرو دياب لو أبعدت الفتاة

تحدث المطرب راغب علامة، عن مكالمته مع مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، موضحًا أنه كنقيب وصديق له كان من المفترض عليه أن يتحدث معه في البداية، معقبًا: "قولتله البنت باستني بوسة بريئة وعفوية لا هي قبلة حميمية ولا على المسرح وكانت في الكواليس".

منع راغب علامة من الغناء بمصر



وتابع راغب علامة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل: "علاقتي بمصر كبيرة ومنعي من الغناء بمثابة إعدام، ولو قمت بضرب الفتاة أو أبعدتها عني سيكون هجوما كبيرا ضدي مثلما حدث مع المطرب عمرو دياب، وأنا فنان أقابل المحبة بالمحبة ومن حق أي شخص من الجمهور أن يحضنني على المسرح، ولو طُلب مني ألا أحضن أحدا أو لا يقبلني فلن أفعل ذلك".

وأردف راغب علامة: "مقدرش أقول لحد بلاش تبوسني أو تحضني مينفعش أقول كده.. ده جمهوري اللي بنيته من سنوات، ولو حد طلب مني معملش كده هرفض طبعًا".

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