الأربعاء 23 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

راغب علامة: منعي من الغناء بمصر حكم بالإعدام، وكنت سأواجه مصير عمرو دياب لو أبعدت الفتاة

راغب علامة، فيتو
راغب علامة، فيتو

تحدث المطرب راغب علامة، عن مكالمته مع مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، موضحًا أنه كنقيب وصديق له كان من المفترض عليه أن يتحدث معه في البداية، معقبًا: "قولتله البنت باستني بوسة بريئة وعفوية لا هي قبلة حميمية ولا على المسرح وكانت في الكواليس".

منع راغب علامة من الغناء بمصر


وتابع راغب علامة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل: "علاقتي بمصر كبيرة ومنعي من الغناء بمثابة إعدام، ولو قمت بضرب الفتاة أو أبعدتها عني سيكون هجوما كبيرا ضدي مثلما حدث مع المطرب عمرو دياب، وأنا فنان أقابل المحبة بالمحبة ومن حق أي شخص من الجمهور أن يحضنني على المسرح، ولو طُلب مني ألا أحضن أحدا أو لا يقبلني فلن أفعل ذلك".

 

وأردف راغب علامة: "مقدرش أقول لحد بلاش تبوسني أو تحضني مينفعش أقول كده.. ده جمهوري اللي بنيته من سنوات، ولو حد طلب مني معملش كده هرفض طبعًا".

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإعلامية نهال طايل المهن الموسيقية المطرب عمرو دياب المطرب راغب علامة برنامج تفاصيل عمرو دياب راغب علامة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية

الأكثر قراءة

بعد طمأنة الرئيس، التفاصيل الكاملة لتعديل قانون الإيجار القديم

رئيس الوزراء: نعمل حاليا على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم

مصطفى كامل: نمتلك فيديوهات خادشة ضد راغب علامة في حفله بالساحل الشمالي

مدبولي: اتفقنا مع شركات الأدوية على زيادات متدرجة في الأسعار

الحكومة تقر تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لكليات الصيدلة

أسعار سيارات GAC GS4 MAX خلال شهر يوليو

بيان الأزهر المحذوف!

محمد عبد اللطيف: التعليم مسئولية وطنية.. ولا فصول فوق الـ 50 طالبا بعد اليوم ومستمرون في التغيير

خدمات

المزيد

سعر القصدير يقترب من 33 ألف دولار للطن فى البورصات العالمية

المستندات المطلوبة للتقديم في الجامعات الأهلية 2025 وخطوات التسجيل

أسعار سيارات GAC GS4 MAX خلال شهر يوليو

كيفية تصويت المصريين في الخارج بانتخابات مجلس الشيوخ، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم.. سيدنا إسماعيل، أبو العرب، وحكايته مع قبيلة جرهم ووفاة هاجر

كيف حاول الكفار قتل النبي؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

حكم صيام يوم الخميس منفردا، تعرف عليه

المزيد
الجريدة الرسمية