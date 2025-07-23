الأربعاء 23 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

شريف منير يتعاقد على مسلسل جديد في رمضان 2026

شريف منير وتامر مرسي،
شريف منير وتامر مرسي، فيتو

أعلن الفنان شريف منير عن توقيعه عقد مسلسل درامي جديد للعرض بالموسم الرمضاني المقبل 2026.

مسلسل جديد لـ شريف منير

وقال منير: “تعاقدت مع المنتج تامر مرسي شركة سينرجي على بطولة مسلسل في رمضان 2026”.

ومؤخرا قدم شريف منير فيلم ليه تعيشها لوحدك رفقة النجم خالد الصاوي.. وتدور قصة الفيلم في إطار إجتماعي درامي، حول طبيب يسعى إلى الوقوف بجانب صديقه المصاب بالسرطان، فيمر الثنائي بالعديد من الأحداث والتجارب العصيبة، وتتوالى الأحداث.

 

"ليه تعيشها لوحدك" بطولة الفنان خالد الصاوي، الفنان شريف منير، ويضم العمل مجموعة من الفنانين، أبرزهم: سلمي أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية.

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