نقابة المهن التمثيلية تتدخل لحل أزمة عرض مسرحية "الخطة المثالية"

تدخلت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي لحل أزمة مفاجئة نشبت داخل كواليس المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ18، بعد خلاف حول حقوق مؤلف مسرحية الخطة المثالية، الكاتب محمد السوري.

أزمة مسرحية "الخطة المثالية"

وعقد النقيب اجتماعًا عاجلًا ضم مخرج المسرحية محمد ناصر وعددًا من القائمين على العرض.

وأسفر اللقاء عن التوصل لحل ودي، واعتذار رسمي من المخرج للمؤلف، مع الاتفاق على تقديم المسرحية على هامش فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري.



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