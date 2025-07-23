ضبط أب اعتدى على طليقته ونجله خلال تنفيذ حكم رؤية بالإسماعيلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بفيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر اعتداء أحد الأشخاص على طليقته ونجله داخل أحد الأندية خلال تنفيذ حكم رؤية بمحافظة الإسماعيلية، وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

تفاصيل الواقعة والتحقيقات

تلقى قسم شرطة ثان الإسماعيلية بلاغًا بتاريخ 18 يوليو من إحدى السيدات – صاحبة المنشور – تتهم فيه طليقها بالاعتداء عليها وعلى نجلهما (11 سنة) بالضرب، ما أسفر عن إصابة الطفل بكدمات وسحجات، أثناء تواجدهما بأحد الأندية لتنفيذ حكم رؤية صادر لصالحه.

بفحص الفيديو والبلاغ، تبين تطابق أقوال المُبلغة مع محتوى الفيديو، حيث ظهر الأب المتهم أثناء تعديه على الأم والطفل بسبب خلافات أسرية متكررة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بدافع الخلافات الأسرية القديمة بينه وبين طليقته.

الإجراءات القانونية

تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتهم، مع إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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