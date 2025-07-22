مستشفى الشيخ زايد ينجح في إنقاذ حياة شاب من إصابة نافذة بالرقبة وتهشم بعظام الجمجمة

صرح الدكتور صلاح جودة، مدير عام مستشفى الشيخ زايد التخصصي، أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أن طوارئ المستشفى استقبلت حالة شاب عمره ٢٠ عاما، إثر حادث سير.

وبمناظرة الحالة من قبل أطباء الطوارئ وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والأشعة، تبين وجود اضطراب في درجة الوعي وهبوط في الدورة الدموية وجرح قطعي يمتد من الرقبة وحتى مؤخرة الرأس بطول ٢٥ سم مع وجود كسر بالجمجمة، واشتباه وجود جسم غريب بطول ١٢ سم داخل الحجرة الخلفية للمخ وعلى بعد ٣ سم من جذع المخ.



وقال مدير المستشفى: إن أطباء الطوارئ قاموا بتقديم الإسعافات الأولية والإنعاش اللازمين لاستقرار الحالة سريريا ووضعه على جهاز التنفس الصناعي، ليتم بعدها مناظرة من قبل تخصصات جراحة المخ والأعصاب وجراحة الأوعية الدموية والجراحة العامة وجراحة العظام.. ومن ثم تقرر دخول الحالة لغرفة العمليات علي وجه السرعة "حالة إنقاذ حياة".

وأضاف جودة أنه قد تم على الفور تشكيل الفريق الجراحي متعدد التخصصات؛ حيث قام فريق جراحة المخ والأعصاب تحت إشراف د. هيثم المرسي استشاري جراحة المخ والأعصاب بإجراء جراحة استكشافية تم خلالها استئصال شظايا الزجاج من داخل المخ وشظايا عظمية من الجمجمة المكسورة، بداخل المخيخ الي جانب ايقاف النزيف بقاع الجمجمة بالمخيخ وترقيع الام الجافية بواسطة بدائل صناعية.

إصلاح التهتك بالأذن

وفي سياق متصل، قام أطباء التجميل بإصلاح التهتك بالأذن، فيما تم إصلاح الجرح القطعي بالرقبة بمساعدة أطباء الجراحة العامة في عملية جراحية دقيقة ومعقدة استغرقت ٦ ساعات، لينقل بعدها المريض للرعاية المركزة لمدة ٤٨ بحالة جيدة تحت الملاحظة، ليخرج بعدها إلى إحدى غرف القسم الداخلي ويغادر المستشفى خلال ٥ أيام للمتابعة بالعيادات الخارجية.



وأضاف جودة أنه قد أجريت الجراحة بالكامل على نفقة الدولة ودون تحمل المريض لأية نفقات مالية.





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