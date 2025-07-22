الثلاثاء 22 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مستشفى الشيخ زايد ينجح في إنقاذ حياة شاب من إصابة نافذة بالرقبة وتهشم بعظام الجمجمة

الفريق الطبي، فيتو
الفريق الطبي، فيتو
ads

صرح الدكتور صلاح جودة، مدير عام مستشفى الشيخ زايد التخصصي، أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أن طوارئ المستشفى استقبلت حالة شاب عمره ٢٠ عاما، إثر حادث سير.

 وبمناظرة الحالة من قبل أطباء الطوارئ وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والأشعة، تبين وجود اضطراب في درجة الوعي وهبوط في الدورة الدموية وجرح قطعي يمتد من  الرقبة وحتى مؤخرة الرأس بطول ٢٥ سم مع وجود كسر بالجمجمة، واشتباه وجود جسم غريب  بطول ١٢ سم داخل الحجرة الخلفية للمخ وعلى بعد ٣ سم من جذع المخ.


وقال مدير المستشفى: إن أطباء الطوارئ قاموا بتقديم  الإسعافات الأولية والإنعاش اللازمين لاستقرار الحالة سريريا ووضعه على جهاز التنفس الصناعي، ليتم بعدها مناظرة من قبل تخصصات جراحة المخ والأعصاب وجراحة الأوعية الدموية والجراحة العامة وجراحة العظام.. ومن ثم تقرر دخول الحالة لغرفة العمليات علي وجه السرعة "حالة إنقاذ حياة". 
وأضاف جودة أنه قد تم على الفور تشكيل الفريق الجراحي متعدد التخصصات؛ حيث قام فريق جراحة المخ والأعصاب تحت إشراف د. هيثم المرسي استشاري جراحة المخ والأعصاب بإجراء جراحة  استكشافية تم خلالها استئصال شظايا الزجاج من داخل المخ وشظايا عظمية من الجمجمة المكسورة، بداخل المخيخ الي جانب ايقاف النزيف بقاع الجمجمة بالمخيخ وترقيع الام الجافية بواسطة بدائل صناعية.

إصلاح التهتك بالأذن

وفي سياق متصل، قام أطباء التجميل بإصلاح التهتك بالأذن، فيما تم إصلاح الجرح القطعي بالرقبة بمساعدة أطباء الجراحة العامة في عملية جراحية دقيقة ومعقدة استغرقت ٦ ساعات، لينقل بعدها المريض للرعاية المركزة لمدة ٤٨ بحالة جيدة تحت الملاحظة، ليخرج بعدها إلى إحدى غرف القسم الداخلي ويغادر المستشفى خلال ٥ أيام للمتابعة بالعيادات الخارجية.

وزير الصحة: إنشاء 7 مراكز معتمدة وفقا للمعايير الدولية لعلاج السكتات الدماغية

الصحة تحذر المواطنين من التعامل مع عيادات التجميل والعلاج بالليزر غير المرخصة


وأضاف جودة أنه قد أجريت الجراحة بالكامل على نفقة الدولة ودون تحمل المريض لأية نفقات مالية.


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التنفس الصناعي الاسعافات الاولية الفحوصات الطبية اللازمة السكتات الدماغية أمانة المراكز الطبية المتخصصة المراكز الطبية المتخصصة هبوط في الدورة الدموية مستشفى الشيخ زايد التخصصي مستشفي الشيخ زايد

مواد متعلقة

غدا، انعقاد مؤتمر دولي للكشف عن إصلاح التشوهات وتطويل العظام وعلاج الإعاقة الحركية

وزير الصحة: إنشاء 7 مراكز معتمدة وفقا للمعايير الدولية لعلاج السكتات الدماغية

وزير الصحة: استفادة 3 ملايين مواطن من مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

انطلاق المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل بمطروح سبتمبر المقبل

5 مخاطر لاستخدام أجهزة ليزر غير مرخصة وأدوية مجهولة المصدر على الجلد

الصحة تحذر المواطنين من التعامل مع عيادات التجميل والعلاج بالليزر غير المرخصة

الصحة: إغلاق خمسة فروع لعيادة “بيلادونا ليزر كلينك” للتجميل والعلاج بالليزر

نصائح لتجنب الإصابة بالجفاف في موسم الصيف، وهذه أعراضه

الأكثر قراءة

التعليم تكشف حقيقة الصور المتداولة لأوائل الثانوية العامة 2025

القائمة تضم أكثر من 33 طالبا، وزير التعليم يهنئ أوائل الثانوية العامة 2025

بالاسم ورقم الجلوس، خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس، اللينك والرابط الرسمي

بعد قليل، وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2025

يعتمدها الوزير خلال ساعات، الرابط الرسمي لنتيجة الثانوية العامة 2025

السيسي يوجه الحكومة بتخفیف الأعباء عن المواطنین

نتيجة الثانوية العامة 2025، التعليم تحسم موعد الإعلان وتكشف التفاصيل الكاملة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 22-7-2025 في الأسواق

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 22-7-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المشاهير في المنام وعلاقتها بمساعدة صديق للخروج من أزمة

حكم النجاح بالغش في الثانوية العامة وغيرها

قيادات الأزهر يفتتحون المعرض الفني الرابع للمسابقة العالمية للوافدين "مواهب وقدرات"

المزيد
الجريدة الرسمية