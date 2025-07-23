الأربعاء 23 يوليو 2025
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أخبار مصر

هيئة الدواء تحذر من عبوات مغشوشة من حقن Anti-D Rh للحوامل لمنع تشوهات الأجنة

حقن انتى ار اتش
حقن انتى ار اتش

أصدرت هيئة الدواء المصرية منشورا تحذر فيه من وجود عبوات مقلدة من المستحضر الدوائي "RhoPhylac 300 Human anti-D (RH) immunoglobulin"، والذي يستخدم للوقاية من مضاعفات تتعلق بعدم توافق العامل الريزيسي (RH) بين الأم والجنين.

هيئة الدواء تحذر من حقن Anti Rh مغشوشة 

وأوضح المنشور أن التشغيلة محل التحذير تحمل الأرقام: P100351349 وP100500356.

 وجاء هذا التحذير بناءً على بلاغ من الشركة المنتجة عن وجود عبوات مقلدة في السوق المصرية.

وأكدت الهيئة ضرورة وقف تداول وتحريز المستحضر المغشوش فورًا، داعية الصيادلة والمواطنين إلى توخي الحذر، والتأكد من صحة العبوة قبل الاستخدام.

ونبهت الهيئة المواطنين إلى أنه في حال الشك في المستحضر، يجب الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية عبر الخط الساخن 15301.

جهود هيئة الدواء لحماية صحة المواطنين وضمان سلامة الأدوية المتداولة 

 

وأكدت الهيئة أن هذا التنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط، ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام.

ويأتي هذا التحذير في إطار جهود الهيئة لحماية صحة المواطنين وضمان سلامة الأدوية المتداولة في السوق المصرية.

ويستخدم دواء حقن روفيلاك كوقاية روتينية، عادةً أثناء الحمل، للحماية من تشوهات الأجنة مع إعادة إعطائه غالبًا خلال 72 ساعة بعد الولادة.

 كما يعطى في حالات الإجراءات الجراحية أثناء الحمل، وحالات الحمل غير المكتمل.

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