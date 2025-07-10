6 أطعمة ومشروبات تحافظ على صحة الكبد

الكبد، أهم أعضاء الجسم الذي يساعد في التخلص الطبيعي من السموم، ويحتاج إلى أطعمة غنية بالعناصر الغذائية لأداء وظيفته بكفاءة.

أطعمة مفيدة لصحة الكبد



واتباع نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية من أفضل الطرق لدعم صحة الكبد، كما تستفيد صحة الكبد من خلال تغذية الجسم جيدًا، بما في ذلك العناصر الغذائية الأساسية، وتجنب الأطعمة التي تحتوي على القليل من العناصر الغذائية أو لا تحتوي عليها

تتضمن أهم الأطعمة التي تحافظ علي صحة الكبد بحسب Very well health.

التوت



التوت غني بالأنثوسيانين، وهي مركبات غنية بمضادات الأكسدة تعطي التوت البري لونه.

وجدت دراسة أجريت على 110 أشخاص مصابين بمرض الكبد الدهني أن أولئك الذين تناولوا كبسولات التوت البري يوميًا لمدة ستة أشهر شهدوا تحسنًا في مستويات الدهون ومقاومة الأنسولين وصحة الكبد

القهوة



كشفت الدراسات الطبية أن شرب القهوة قد يساعد في تقليل خطر تلف الكبد الدائم لدى الأشخاص المصابين بأمراض الكبد المزمنة.

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر

كشفت دراسة أن الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في خفض إنزيمات الكبد المرتفعة لدى الأشخاص المصابين بأمراض الكبد المزمنة وتعتمد تأثيرات الشاي الأخضر على الحالة الصحية للفرد، حيث لاحظ مؤلفو الدراسة أن استهلاك الشاي الأخضر قد يزيد من إنزيمات الكبد لدى الأشخاص غير المصابين بأمراض الكبد المزمنة.

الخضراوات



يستفيد الكبد من الألياف والمركبات النباتية الموجودة في الخضراوات، مثل البروكلي والكرنب والقرنبيط، كما تساعد في دعم عمليات إزالة السموم الطبيعية في الجسم

التين الشوكي



التين الشوكي يساعد في تقليل الالتهابات وتراكم الدهون المفرط في الكبد، وقد تساعد خصائصه المضادة للأكسدة في حماية خلايا الكبد من التلف التأكسدي.

المكسرات

المكسرات



المكسرات والبذور غنية بالبروتين والألياف وفيتامين هـ والكالسيوم والدهون الصحية غير المشبعة، والتي قد تكون مفيدة بشكل خاص لصحة الكبد.

وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على البالغين الصينيين أن اتباع نظام غذائي غني بالمكسرات يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بـأمراض الكبد، وخاصة لدى الرجال.

زيت الزيتون

تراكم الدهون في الكبد جزءا من المرحلة الأولى من أمراض الكبد وقد تساعد الدهون الصحية في زيت الزيتون الدهون الأحادية غير المشبعة على حماية الكبد

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