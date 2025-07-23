إنزال 300 ألف زريعة بلطي ببحيرة الصيادين في الإسماعيلية (صور)

قام جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، في محافظة الإسماعيلية، بإنزال دفعة جديدة من زريعة أسماك البلطي بإلقاء (300 ألف) بمنطقة بحيرة الصيادين، ويأتي هذا في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الثروة السمكية وتطوير المسطحات المائية.

إنزال كميات من الزريعة

ومن جانبه أشار المهندس أحمد النبوي مدير عام جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بمحافظة الإسماعيلية، أنه تنفيذًا لتكليفات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتنمية الثروة السمكية بنطاق المحافظة وبالتعاون مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، حيث تم إنزال (300 ألف) من زريعة الأسماك البلطي في المسطحات المائية.

جانب من إنزال الزريعة، فيتو

جانب من إنزال الزريعة، فيتو

كما سبق إنزال 50 ألف زريعة بإجمالي 350 ألف زريعة حتى الآن بمدينة الإسماعيلية.

إنزال كميات أخرى

وخلال الأسابيع القادمة سيتم إلقاء كميات أخرى من الزريعة بعدد من مراكز المحافظة لزيادة المخزونات السمكية، وتنفيذًا لخطة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة في قطاع مصايد الأسماك، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، ويضمن تلبية احتياجات المواطنين من أبناء المحافظة من الأسماك، باعتبارها أحد أهم مصادر البروتين.

جانب من إنزال الزريعة، فيتو

جانب من إنزال الزريعة، فيتو

واشار الى أن الزريعة السمكية تخضع إلى الفحص البيطري قبل إنزالها بالمسطح المائي؛ للتأكد من مدى جودتها وجاهزيتها للإلقاء، لافتًا إلى أن عمليات الإنزال للزريعة تجري وفقًا للمعايير العلمية الحديثة المتبعة في هذا الشأن.

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