الأربعاء 23 يوليو 2025
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محافظات

التعليم المجاني والقضاء على الإقطاع أبرزها، «عم علي» يكشف مكاسب ثورة يوليو (فيديو)

الجد على منصور، فيتو
الجد على منصور، فيتو

بالرغم من مرور العديد من السنوات الطويلة على ثورة يوليو 1952، إلا أن قراءة ذكريات الثورة لن تروى كما يقصها شاهد عيان، ودائما تحرص "فيتو" على البحث عن نماذج نادرة عاصرت وواكبت أهم الأحداث التاريخية التي شهدتها مصر.

 

شاهد على ثورة يوليو من أبناء محافظة الإسماعيلية 

والتقت "فيتو" شاهدا على العصر من محافظة الإسماعيلية، وهو “عم علي منصور" من أبناء قرية الضبعية، عاصر ثورة يوليو وشارك في حرب اليمن، ليفتح صندوق ذكرياته ويسرد كلماته ليذكرنا بتلك الأيام الماضية التي غيرت تاريخ مصر.

 

 

الجد على منصور، فيتو
الجد على منصور، فيتو
الجد على منصور، فيتو
الجد على منصور، فيتو

 

في البداية يقول:" اسمي علي منصور من مواليد محافظة الإسماعيلية. حصلت على تعليم متواضع بالكتاب وكنت من الذين عاصروا الثورة والاستعمار الإنجليزي. كنت دائم العمل في الحقل مع والدي باليومية، وكنت أشاهد الإنجليز وهم يعربدون بالقرب من قناة السويس، حيث كانت توجد استراحة لهم بالقرب من القرية وعلى ضفاف قناة السويس، ورغم أننا كنا فلاحين وكان الفلاح المصري كل همه الحصول على قوت يومه وبخاصة وأنه كان يعيش على الكفاف بسبب نهب خيرات البلاد، إلا أنه كان من بين أبناء الفلاحين العديد من الشباب الفدائيين والذين كانوا ينفذون عشرات العمليات الفدائية ضد جنود الاستعمار".

الجد على منصور، فيتو
الجد على منصور، فيتو

 

الجد على منصور، فيتو
الجد على منصور، فيتو

موقف لا ينسى 

وقال عم على: “كانت توجد محطة مياه بالقرب من استراحة الإنجليز وكانوا يمدون خراطيم للمياه لتوصيل المياه إلى الاستراحة، وكان الفدائيون يقومون بقطع تلك الخراطيم وسرقتها مما كان يدفع الانجليز إلى إطلاق النار الحي على الفدائيين ويحول الأمر إلى تبادل لإطلاق النيران ينتهي باصابة البعض ومقتل البعض الآخر”.   

 

بسالة أهل الإسماعيلية ضد الاستعمار 

ويضيف "عم علي" خلال حديثه لـ "فيتو": “الإسماعيلية كانت من المحافظات المصرية التي لها تاريخ عريض وله علاقة قوية باندلاع ثورة يوليو وهي معركة الشرطة وموقعي قسم شرطة البستان والتي سمعنا عنها ونحن في القرية وما حدث لعظماء جهاز الشرطة الذين استبسلوا في الدفاع عن القسم ورفض الامتثال لأوامر الإنجليز”.  

الجد على منصور، فيتو
الجد على منصور، فيتو
الجد على منصور، فيتو
الجد على منصور، فيتو

المكاسب التي حققتها ثورة يوليو للفلاحين والشعب 

ويشير عم علي إلى أن من مكاسب الثورة القضاء على نظام الإقطاع، وإتاحة التعليم للجميع بدلا من نظام الكتاتيب، حيث كان دخول المدارس قاصرا على أولاد الأغنياء وعليه القوم فقط، بالإضافة إلى عودة الأمان إلى الشوارع فكانت تمنع النساء من الخروج للشوارع وكذا الأطفال وذلك خوفا عليهم من الجنود الإنجليز.  

واختتم عم على حديثه بأن مكاسب الثورة كثيرة وممتدة على مر العصور والازمان ومنها التخلص من الاستعمار. 
 

 

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