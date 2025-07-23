قرينة السيسي في ذكرى ثورة يوليو: لحظة للتأمل والأمل في مستقبل يليق بمصر وأبنائها

قالت السيدة إنتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عبر صفحتها الشخصية بشبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك: “في ذكرى ثورة 23 يوليو، نُجدد الفخر بتاريخ مصر المجيد، ونُحيي إرادة شعبٍ صنع التغيير وسعى للاستقلال والعدالة”.

وأضافت: “هي لحظة للتأمل في الماضي، والعمل من أجل الحاضر، والأمل في مستقبل يليق بمصر وأبنائها.. كل عام ووطننا بخير وسلام”.

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