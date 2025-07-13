مياه القناة تنظم حملات مكبرة لتطهير شبكات وبيارات الصرف الصحي (صور)

قال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، إن الشركة تنظم حملات مكبرة ومكثفة لأعمال الملس والتطهير لبيارات وخطوط وشبكات الصرف الصحي بمحافظات" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك لمنع حدوث طفوحات بالشوارع بسبب زيادة استهلاك المياه في فصل الصيف.

منع حدوث تجمعات الرواسب بالشبكة

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، إن الهدف من الحملات المكبرة لأعمال الملس والتطهير التي تجريها الشركة لشبكات وخطوط شبكات الصرف الصحي، علي مستوى محافظات القناة الثلاث" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، هو منع حدوث تجمعات للرواسب بالشبكة أو حدوث طفوحات بالشوارع نتيجة حدوث انسداد بخطوط وشبكات الصرف الصحي، ومُواجهة أي زيادة لتصرفات لشبكات الصرف الصحي، وخاصة في فصل الصيف مع زيادة استهلاك لمياه الشرب، وذلك للحفاظ على شبكات الصرف الصحي وإطالة عمرها الافتراضي.

جانب من حملات التطهير، فيتو

جانب من حملات التطهير، فيتو

العمل بالمناطق الساخنة

وأكد رئيس المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة،، إن الحملات الموسعة التي تتم لتكثيف أعمال تطهير شبكات وبالوعات الصرف الصحي، تشمل المناطق الساخنة والخطوط الرئيسي والفرعية، بمحافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك بواسطة الدفع بفرق التطهير المدعومة بسيارات النافوري، والكباش لتطهير شبكة الصرف الصحي، وذلك لرفع كفاءة شبكات الصرف الصحي حتى تستوعب أي زيادة متوقعة وخاصة في ذلك التوقيت من فصل الصيف.

جانب من حملات التطهير، فيتو

جانب من حملات التطهير، فيتو

جانب من حملات التطهير، فيتو

تطهير بيارات محطات المعالجة والرفع

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أنه هناك فرق أخرى تعمل علي تطهير بيارات محطات رفع ومعالجة الصرف الصحي، بمحافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك من الرواسب والمخلفات الصلبة، وتنفيذا للخطة الدورية الموضوعة للشركة لرفع كفاءتها للحفاظ على استمرارها في العمل وإطالة عمرها الافتراضي والاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

جانب من حملات التطهير، فيتو

جانب من حملات التطهير، فيتو

جانب من حملات التطهير، فيتو

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، أنه أصدر تعليمات مشددة ومتابعة مستمرة على جميع رؤساء القطاعات والمناطق وفنيى وعمال الشركة بالمرور المستمر على جميع محطات وشبكات خطوط الصرف الصحي، الرئيسية والفرعية، بصفة دورية، بالتنسيق مع فرق الطوارئ، وغرفة العمليات التي تعمل علي مدار الساعة، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات، قد تحدث.

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