الأربعاء 23 يوليو 2025
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محافظات

استمرار الحملات اليومية لرفع الإشغالات بشوارع الشرقية

استمرار الحملات اليومية
استمرار الحملات اليومية لرفع الإشغالات بشوارع الشرقية

شنت الأجهزة التنفيذية حملات موسعة لرفع الإشغالات والتعديات من الشوارع والميادين بعدة مراكز ومدن وأحياء.

وأسفرت تلك الحملات بنطاق كل مركز وحي مدينة الزقازيق (مركز وأحياء أول وثان) عن:

رفع الإشغالات من ميدان التحرير، ميدان المحطة، شارع المنتزه، وشارع طلبة عويضة، بالإضافة إلى منطقتي القومية وفلل الجامعة.

تنفيذ قرارات غلق محال مخالفة بنطاق حي ثان الزقازيق ورفع كافة الإشغالات التي  تعوق حركة المواطنين والسيارات.

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منيا القمح والإبراهيمية 

واستهدفت الحملات رفع كافة الإشغالات من شارع سعد زغلول، ميدان الشهداء، وشارع القيسارية وأسفرت عن رفع كافة الإشغالات والباعة الجائلين وإزالة التعديات على حرم الطريق العام لتحقيق السيولة المرورية واستعادة المظهر الحضاري بمنيا القمح، كما نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الإبراهيمية حملة لإزالة الإعلانات المخالفة بعدد من شوارع بالمدينة، وأسفرت عن إزالة (٥) إعلانات مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

 تحرير 6 محاضر ببلبيس والأجهزة تعمل على مدار الساعة 

كما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس حملة مكبرة لرفع الإشغالات من مختلف شوارع المدينة بالتنسيق مع شرطة المرافق، أسفرت عن تحرير (٦) محاضر إشغال ورفع (١١٧ )حالة إشغال وإزالة( ٨) حالات تعدٍ على الشوارع والميادين، كما تؤكد الأجهزة التنفيذية استمرار تواجدها الميداني على مدار الساعة لرفع كافة الإشغالات والباعة الجائلين والتعديات، بما يحقق السيولة المرورية ويحافظ على المظهر الجمالي للمدن.

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جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات  المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد الميداني بالشوارع لتحقيق الانضباط واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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