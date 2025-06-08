نيابة سوهاج تستدعي المشاركين في حملة التعدي على مسئول حماية الأراضي لسماع أقوالهم

قررت النيابة العامة بمركز سوهاج استدعاء المشاركين وشهود العيان في حملة الإزالة التي شهدت واقعة التعدي على مسئول حماية الأراضي الزراعية بقرية ونينة الشرقية بمركز سوهاج.

وأمرت النيابة العامة باستدعاء المشاركين في الحملة وشهود العيان لسماع أقوالهم والوقوف على أسباب الحادث لمعرفة المتسبب في إحداث عاهة مستديمة للمسئول، وهي عبارة عن انفجار مقلة العين اليسرى.

التعدي على مسئول حماية الأراضي الزراعية بسوهاج

كان اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من من الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج يفيد بتعدي عدد من أهالى قرية ونية الشرقية على مسئول حماية الأراضي الزراعية، أثناء تنفيذ حملة إزالة مبنى مخالف مقام على الأراضي الزراعية أثناء إجازة عيد الأضحى.

على الفور، كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج جهودها، وتم ضبط المتهمين، وهم كل من: ناصر ع. ع.، وشقيقه محمد ع. ع. بالتعدي بالضرب على طلعت شوقي بشير، مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارات بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق لاتهامهم بالتعدى بالضرب بالحجارة والرشق على مسئول حماية الأراضى الزراعية أثناء تنفيذ قرار الإزالة.

كما أمرت النيابة العامة بتفريغ الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة المتسبب في عملية الضرب والتعدي على مسئول حماية الأراضي بمركز سوهاج، والمتسبب له في عاهة مستديمة في عينه.

وعرض التقرير الطبي على النيابة العامة على وجه السرعة للاستماع لأقوال المجني عليه.

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