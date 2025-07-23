التحفظ على 2.5 طن نخالة مدعم قبل طرحها في السوق السوداء بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة أو منتهية الصلاحية، وشارك في الحملة كل من: مديريتي الصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة على الأسواق

وقال سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن الحملة تمكنت من التحفظ على 2.5 طن نخالة خشنة تستخدم كعلف حيواني إنتاج مطحن تمويني (مطاحن مصر الوسطى ـ نفرتيتي)، كانت معدة للبيع في السوق السوداء، وتم التحفظ على المضبوطات، وأعد المحضر اللازم للعرض على جهات التحقيق.

تكثيف الحملات على الأسواق

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

كما شدد على تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة وكذا المرور على الأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

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