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تعيين كاهنين بمطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد

تعيين كاهنين بمطرانية
تعيين كاهنين بمطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد

صلى  الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد صباح اليوم الجمعة القداس بكنيسة الانبا بيشوى ببورسعيد الكائنة بميدان المنشية، حيث أجريت الصلوات الطقسية لسيامة اثنين من شمامسة الكنيسة فى درجة القسيسية حسب المعتقدات المسيحية، وإعلانهما كاهنين جديدين بمطرانية بورسعيد.

تعيين كاهنين بمطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، فيتو 
تعيين كاهنين بمطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، فيتو 

تعيين كاهنين بمطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد

و أعلن مطران بورسعيد الأنبا تادرس كلا من الشماس مينا مجدى بشرى والذى كان يعمل مديرًا بإحدى الشركات، قسًا باسم  بيشوي للخدمة بكنيسة القديس الانبا بيشوى ببورسعيد، والشماس المحامى بولا سمير أبو الغيط قسًا باسم يونان كاهنًا عامًا بسكرتارية مطرانية بورسعيد.

حضور كبير خلال إعلان كاهنين جدد

وأقيمت الصلوات صباحا بحضور لفيف من الشخصيات العامة، والقيادات، وشعب الكنيسة وسط فرحة الشعب القبطى فى بورسعيد،وبعد انتهاء الصلوات تم التقاط الصور التذكارية.

وسوف يتجه الكاهنان الجديدان بعد 
ذلك إلى دير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون لقضاء فترة ٤٠ يومًا حسب النظام المتبع داخل الكنيسه القبطيه الأرثوذكسية.

جدير بالذكر أنه الانبا تادرس شوف يقوم صباح غد السبت أيضا بتعيين كاهن جديد ثالث لتنصيبه قسًا فى كنيسة مارمرقس ببورفؤاد ليكون راعيًا لشعب منطقة مدينة بورفؤاد. 

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الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد مطرانية بورسعيد

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