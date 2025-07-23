نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2025.. استمرار عمليات الرصد والمراجعة النهائية.. إعلانها الأسبوع المقبل.. وفيتو توضح خطوات الحصول عليها من على البوابة الإلكترونية للمشيخة

يواصل قطاع المعاهد الأزهرية أعمال تقدير الدرجات لامتحانات الثانوية الأزهرية 2025، وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح، وسط متابعة دقيقة من قيادات الأزهر الشريف لضمان دقة عملية الرصد والمراجعة، حيث أكدت مصادر بالأزهر أن أعمال التجميع والرصد ما زالت مستمرة في الكنترولات الرئيسية بمختلف المحافظات، تمهيدًا لاعتماد النتيجة رسميًا خلال الأسبوع المقبل.

تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2025

وأوضح المسؤولون أن لجان الرصد والمراجعة النهائية ملتزمة بالمعايير الدقيقة لمراجعة كراسات الإجابة، مع مراعاة إعطاء كل طالب حقه كاملًا دون أي تهاون، مشيرين إلى أن نسب النجاح المتوقعة مبشرة وتعكس مستوى الطلاب هذا العام، على أن يتم الإعلان عن الأوائل بالتزامن مع اعتماد النتيجة من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف.

رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2025

ومن المقرر أن تُعلن نتيجة الثانوية الأزهرية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية فور اعتمادها، ليتمكن الطلاب من معرفة نتائجهم باستخدام رقم الجلوس. كما سيتم توفير النتيجة في المعاهد الأزهرية بعد الإعلان الرسمي بيوم واحد.

وأكد الأزهر الشريف أن أي أخبار متداولة بشأن ظهور النتيجة حاليًا أو تسريبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة، داعيًا الطلاب وأولياء الأمور إلى متابعة الموقع الرسمي للأزهر كمصدر وحيد للمعلومات الموثوقة.

ويترقب الطلاب وأسرهم اعتماد النتيجة باعتبارها الخطوة الأولى نحو تحديد مستقبلهم التعليمي، سواء من خلال التنسيق بكليات جامعة الأزهر أو الكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

وسيتمكن الطلاب من الاستعلام عن النتيجة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية (natiga.azhar.eg) باتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لبوابة الأزهر.

اختيار أيقونة "نتيجة الثانوية الأزهرية 2025".

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الضغط على "عرض النتيجة" للاطلاع على الدرجات التفصيلية والمجموع الكلي.

إحصائيات امتحانات هذا العام

وخاض امتحانات الثانوية الأزهرية 2025 نحو 173,808 طالب وطالبة موزعين على 577 لجنة امتحانية بمختلف المحافظات، بينهم 100,714 طالبًا من القسم الأدبي و73,094 طالبًا من القسم العلمي.

ومن المقرر أن يُفتح باب التظلمات خلال أيام قليلة من إعلان النتيجة، حيث يُتاح للطلاب مراجعة أوراقهم إلكترونيًا وفق ضوابط محددة. كما سيُعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن جدول امتحانات الدور الثاني في وقت لاحق.

وفي وقت سابق أجرى قيادات قطاع المعاهد الأزهرية، زيارات تفقديَّة لمراكز التصحيح على مستوى الجمهوريَّة؛ بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حيث تفقَّد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد، مركز تصحيح الأقصر، وتفقد الشيخ عوض الله عبد العال، وكيل القطاع لشؤون الخدمات، مركز تصحيح القاهرة.

وخلال جولته، شدَّد الشيخ أيمن عبد الغني على أن أعمال التصحيح أمانة عظيمة تتعلَّق بمستقبل طلابنا، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف يولي مرحلة التصحيح عناية فائقة؛ حيث يتم التنبيه بشكل مستمر على ضرورة الالتزام بمعايير الدقة والعدل والانضباط، مع مراعاة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأضاف رئيس القطاع أن تعليمات فضيلة الإمام الأكبر تؤكد دائمًا على ضرورة أن يشعر كل طالب بأن حقه مصون، وأن مستقبله الأكاديمي يتم تقييمه في بيئة نزيهة وعادلة، وبضرورة النظر في كل كلمة في أوراق الإجابة حفظًا لمستقبل أبنائنا الطلَّاب، موضحًا أنَّ قطاع المعاهد الأزهرية لا يدَّخر جهدًا في توفير أجواء مريحة ومحفزة داخل مراكز التصحيح.

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