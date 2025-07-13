في 16 مركزا على مستوى الجمهورية، انطلاق أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية اليوم

كشف الشيخ حميد أبوعريضة، وكيل قطاع المعاهد لشئون الامتحانات، أن أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية، تنطلق اليوم الأحد، بمشاركة 22,399 معلمًا، موزعين على 16 مركزًا للتصحيح على مستوى الجمهورية، وهي:

(القاهرة، القليوبية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر)، مشيرًا إلى أنه قد تم تهيئة الأجواء المناسبة للمعلمين للقيام بأعمال التصحيح على أكمل وجه.

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يوفد أعضاء من الكنترول الرئيس لمتابعة أعمال مراكز التصحيح على مستوى الجمهورية

ومن جانبه، وجّه الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بإيفاد أعضاء من الكنترول الرئيس بالقاهرة إلى جميع مراكز التصحيح بالمحافظات، لمتابعة سير العمل ميدانيًّا، والتأكد من الالتزام بالتعليمات المنظمة، وتحقيق أقصى درجات العدالة للطلاب.

وأكد أن هذه المتابعة المكثفة تأتي في إطار سياسة القطاع للتدقيق والشفافية، مشددًا على أن أعمال التصحيح تمثل أمانة كبرى تتعلق بمستقبل الطلاب، وأن قطاع المعاهد حريص على أداء هذه المهمة بعناية بالغة، دون تهاون أو تقصير.

تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2025

ووجّه رئيس القطاع عدة توصيات للعاملين في مراكز التصحيح، جاء أبرزها:

1- الالتزام الحرفي بنموذج الإجابة فيما يتعلق بالأسئلة الموضوعية كالاختيار من متعدد وأسئلة ضع علامة صواب أو خطأ.

2- الاسترشاد بنموذج الإجابة فيما يتعلق بالأسئلة المقالية، مع ضرورة مراعاة تنوع أساليب الطلاب في التعبير، والتأكيد على منح الدرجات كاملة لكل إجابة تعكس الفهم الصحيح.

3. الحفاظ على سرية العمل والانضباط الكامل.

4. تغليب روح التعاون بين المصححين والمراجعين والمقدّرين.

5. ⁠الالتزام بتعليمات التقدير والمراجعة بدقة.

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