نتيجة الثانوية الأزهرية 2025، العد التنازلي لإعلان النتيجة وخطوات الحصول عليها

بدأ العد التنازلي لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2025، حيث أنهى قطاع المعاهد الأزهرية جميع أعمال التصحيح، وتواصل لجان الكنترول حاليًا المراجعة الدقيقة والرصد الإلكتروني للدرجات، استعدادًا للاعتماد الرسمي وإعلان النتيجة للجمهور خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحديدًا في نهاية يوليو أو بداية أغسطس.

الاعتماد والإعلان الرسمي لنتيجة الثانوية الأزهرية 2025



من المنتظر أن يعتمد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف النتيجة رسميًا خلال مؤتمر صحفي، يتم خلاله الكشف عن أسماء أوائل الجمهورية ونسب النجاح في الشعب الأدبية والعلمية، ويأتي هذا العام وسط توقعات بارتفاع نسب النجاح مقارنة بالسنوات الماضية، نظرًا للإجراءات الدقيقة التي اتُبعت في عملية التصحيح.

الأعداد المشاركة في امتحانات الثانوية الأزهرية



خاض ماراثون امتحانات الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طالبًا وطالبة موزعين على 577 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، بواقع 100,714 طالبًا في القسم الأدبي، و73,094 طالبًا في القسم العلمي.

كيفية الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية



يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائجهم فور اعتمادها من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع (natiga.azhar.eg).

اختيار أيقونة "نتيجة الثانوية الأزهرية 2025".

إدخال رقم الجلوس بدقة.

الضغط على "عرض النتيجة" لمعرفة الدرجات والمجموع الكلي.

ومن المقرر أن يتم فتح باب التظلمات للطلاب الراغبين في مراجعة أوراقهم بعد أيام قليلة من إعلان النتيجة، كما سيُعلن عن جدول امتحانات الدور الثاني خلال شهر أغسطس.

وفي وقت سابق أجرى قيادات قطاع المعاهد الأزهرية، زيارات تفقديَّة لمراكز التصحيح على مستوى الجمهوريَّة؛ بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حيث تفقَّد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد، مركز تصحيح الأقصر، وتفقد الشيخ عوض الله عبد العال، وكيل القطاع لشؤون الخدمات، مركز تصحيح القاهرة.



وخلال جولته، شدَّد الشيخ أيمن عبد الغني على أن أعمال التصحيح أمانة عظيمة تتعلَّق بمستقبل طلابنا، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف يولي مرحلة التصحيح عناية فائقة؛ حيث يتم التنبيه بشكل مستمر على ضرورة الالتزام بمعايير الدقة والعدل والانضباط، مع مراعاة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأضاف رئيس القطاع أن تعليمات فضيلة الإمام الأكبر تؤكد دائمًا على ضرورة أن يشعر كل طالب بأن حقه مصون، وأن مستقبله الأكاديمي يتم تقييمه في بيئة نزيهة وعادلة، وبضرورة النظر في كل كلمة في أوراق الإجابة حفظًا لمستقبل أبنائنا الطلَّاب، موضحًا أنَّ قطاع المعاهد الأزهرية لا يدَّخر جهدًا في توفير أجواء مريحة ومحفزة داخل مراكز التصحيح.





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