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محافظ أسيوط يحيل واقعة حريق مخزن زيوت مستعملة بالفتح للنيابة العامة (صور)

حريق مخزن زيوت مستعمل
حريق مخزن زيوت مستعمل بأسيوط، فيتو

قرر اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، إحالة واقعة حريق أحد المخازن الخاصة بتجميع الزيوت المستعملة بقرية العصارة بمركز الفتح بغرض إعادة تدويرها إلى النيابة العامة، للتحقيق في ملابسات الحادث وتحديد المسئوليات.

تشكيل لجان فنية متخصصة من الإدارات المعنية لمراجعة التراخيص 

 

كما وجه محافظ أسيوط بتشكيل لجان فنية متخصصة من الإدارات المعنية تشمل التراخيص، والإدارة الهندسية، وجهاز شئون البيئة، والحماية المدنية، والأمن الصناعي، وذلك للمعاينة على أرض الواقع والتأكد من مدى توافر كافة اشتراطات السلامة والأمان داخل المخزن.

 

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة مراجعة التراخيص الممنوحة للموقع، والتأكد من مطابقة النشاط لاشتراطات الأمن الصناعي والحماية المدنية، لافتًا إلى أن سلامة المواطنين والمنشآت تمثل أولوية قصوى، ولا تهاون في تطبيق القانون على جميع المخالفين.

 

وأشار اللواء هشام أبوالنصر إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص المحافظة على مواجهة أي مظاهر للإهمال أو التقصير، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا، مؤكدًا على متابعة نتائج التحقيقات ومعاينات اللجان الفنية أولًا بأول واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال أي مخالفة يتم رصدها.

 

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كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات المحافظة يفيد اندلاع حريق بأحد مخازن زيوت الطعام لإعادة تدويرها بقرية العصارة التابعة لمركز الفتح، وتم الدفع بعناصر الحماية المدنية والإسعاف ومسئولي الأجهزة التنفيذية، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح أو أية إصابات أو امتداده للمنازل المجاورة.

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