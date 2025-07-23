بعد وعكته الصحية، حسن شحاتة يتصدر التريند، وجماهير الكرة: الأسطورة وصاحب أفضل إنجاز للمنتخب

الحالة الصحية لحسن شحاته، تصدر اسم حسن شحاتة، المدرب السابق للزمالك والمنتخب القومي، التريند بمواقع التواصل الاجتماعي، ومؤشر البحث الأشهر "جوجل"، وذلك بعد العملية الجراحية التي أجراها في المرارة، حيث كان يعانى من ارتفاع حاد في نسبة الصفراء، وهو ما تسبب له في مشاكل صحية في المعدة، استدعت هذه الحالة تدخلًا طبيًّا سريعًا وإجراء فحوصات دقيقة لتشخيص السبب وتقديم العلاج اللازم.

استقرار الحالة الصحية لحسن شحاتة

وأجرى حسن شحاتة عملية جراحية لتركيب دعامة، وهي العملية التي أكد العديد من أصدقاء "المعلم" حسن شحاتة، أنها تمت بنجاح تام، مما أدى إلى استقرار الحالة الصحية للمدير الفني السابق للمنتخب، والذي أطلقت عليه جماهير الكرة المصرية "الأسطورة".

حسن شحاته وأعضاء الزمالك، فيتو



وأثارت الحالة الصحية لـمدرب المنتخب السابق حسن شحاتة، تفاعل العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طمأن الكابتن فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك السابق، جماهير الكرة المصرية على الحالة الصحية للكابتن حسن شحاتة، مؤكدًا أن حالته مستقرة بعد العملية التي أجراها مؤخرًا.

وقال فاروق جعفر في تصريحات تليفزيونية: "تحدثت مع الكابتن حسن شحاتة للاطمئنان عليه خلال زيارتي له بعد العملية والحمد لله حالته الصحية مستقرة الآن، وقد توافد العديد من نجوم الكرة المصرية لزيارته في المستشفى تقديرًا لمشواره الكبير في خدمة الكرة المصرية".

تركيب دعامة في القناة المرارية لحسن شحاتة

وفي تصريحات إذاعية، قال حارس مرمى الأهلي السابق أحمد شوبير عن حالة حسن شحاته الصحية: "إن حسن شحاته أجرى عملية جراحية لتركيب دعامة في القناة المرارية، وجاءت الجراحة بعد ارتفاع نسبة الصفراء خلال الأيام الماضية، وأن حسن شحاته غادر المستشفى أمس، وسيعود إليها غدًا".

الحالة الصحية لحسن شحاتة، فيتو



وأضاف أحمد شوبير أنه "من المنتظر أن يخضع حسن شحاتة لفحوصات جديدة للاطمئنان على حالته، والأطباء سيجرون فحوصات كاملة للاطمئنان على سلامة جميع وظائفه الحيوية، ولاستكمال بعض الفحوصات الطبية الدورية والضرورية"

وقال أحمد شوبير: "السيرة الطيبة هي اللي بتدوم" كل التمنيات بالشفاء العاجل لنجم مصر والزمالك السابق الكابتن حسن شحاتة"

رسالة مرتضى منصور لحسن شحاتة

أما الرئيس السابق لنادي الزمالك، مرتضى منصور فقال: "مرتضى منصور من جانبه، عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "المعلم المحترم كابتن حسن شحاتة سلامتك، للأسف أنا مسافر ومنعزل عن العالم وعلمت بالصدفة.. معزتك ومحبتك وتقديرك في قلبي كبير، أعتذر لتخلفي عن زيارتك. تمنياتي لك بالشفاء العاجل بإذن الله".

المدرب السابق حسن شحاتة، فيتو



وقال البلوجر أحمد النجار: "الحمد لله على سلامة كابتن مصر وأسطورة نادي الزمالك المعلم حسن شحاتة، ربنا يتم شفاؤه على خير يارب"

وعلق البلوجر أحمد علي قائلًا: " دعواتنا بالشفاء العاجل للكابتن حسن شحاته صاحب أفضل إنجاز لمنتخب مصر"

أما البلوجر الكويتي وليد الزامل فقال: "وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْء".. اللهم اشفه بشفائك وداوه بدوائك وعافه من بلائك حسن شحاتة"

حسن شحاتة أسطورة رياضية حقيقية

وعلق البلوجر أشرف الحبيان قائلًا: "حسن شحاته يمثل أجيال المحترمين في نادي الزمالك وتعلم أن المنافسة روح رياضية قبل أن تكون فوز حسن شحاته من القلة التي نجحت من داخل نادي الزمالك هو وأبو رجيلة وزكي عثمان فنيًا وأخلاق. ربنا يشفيه يارب العالمين".

حسن شحاته في شبابه، فيتو



وقال المحامي سعيد لقمان: "الكابتن حسن شحاتة أسطورة. رياضية حقيقية، ليس عليها خلاف من كل الجماهير العاشقة لكرة القدم بصفة خاصة وللرياضة بصفة عامة، شفاه الله وعفاه وعجل بشفاه.. هذا هو الأسطورة يا جماهير الزمالك ومن كان على شاكلته أو من كان يحذو حذوه، أفيقوا يرحمكم الله"

وقالت البلوجر سحر توفيق: "ربنا يشفيه ويعافيه حسن شحاته الرجل المحترم...أهلاوية وافتخر وبحب كابتن حسن شحاته"



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