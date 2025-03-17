هشام يكن: فاروق جعفر فرصته ضعيفة في رئاسة الزمالك لهذا السبب

علق الكابتن هشام يكن، نجم منتخب مصر والزمالك السابق، على تصريحاته بشأن فرص الكابتن فاروق جعفر في الترشح لرئاسة نادي الزمالك، قائلًا: "قلت إن فرصه ضعيفة إذا قرر الترشح، وهذا ليس تقليلًا من مكانته، فهو نجم كبير وأحد رموز الزمالك، لكن الواقع يؤكد أنه لم يكن هناك توافقات كافية بينه وبين الزملاء داخل النادي".

هشام يكن يكشف مفاتيح النجاح في انتخابات الزمالك

وأضاف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،: "لكي ينجح أي شخص في هذا المنصب، يجب أن تكون لديه علاقات قوية قائمة على المودة والاحترام المتبادل.

أضاف هشام يكن: خلال الفترات الماضية، حدثت الكثير من الأمور التي أثرت على هذه التوافقات، ولذلك لم يكن هناك دعم كافٍ من الزملاء.

وعند سؤاله عما إذا كان من الممكن أن ينجح فاروق جعفر إذا ترشح حاليًا، قال هشام يكن: “ربما، لكن بشرط أن يقوم بإصلاح علاقاته مع جميع زملائه أولًا، لأن هذا العامل ضروري جدًا في سباق انتخابات نادي الزمالك”.

هشام يكن: لن أترشح لرئاسة نادي الزمالك

أما عن إمكانية ترشحه شخصيًا لرئاسة الزمالك، فكان رده صريحًا: “بالطبع لا، وأنا أقولها بكل وضوح المشكلة الحقيقية في الزمالك ليست في الأشخاص فقط، بل في الإدارة، فهي السبب الرئيسي وراء تذبذب المستويات في النادي”.

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