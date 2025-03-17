الإثنين 17 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

هشام يكن: فاروق جعفر فرصته ضعيفة في رئاسة الزمالك لهذا السبب

هشام يكن، فيتو
هشام يكن، فيتو

علق الكابتن هشام يكن، نجم منتخب مصر والزمالك السابق، على تصريحاته بشأن فرص الكابتن فاروق جعفر في الترشح لرئاسة نادي الزمالك، قائلًا: "قلت إن فرصه ضعيفة إذا قرر الترشح، وهذا ليس تقليلًا من مكانته، فهو نجم كبير وأحد رموز الزمالك، لكن الواقع يؤكد أنه لم يكن هناك توافقات كافية بينه وبين الزملاء داخل النادي".

 

هشام يكن يكشف مفاتيح النجاح في انتخابات الزمالك

وأضاف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،: "لكي ينجح أي شخص في هذا المنصب، يجب أن تكون لديه علاقات قوية قائمة على المودة والاحترام المتبادل. 

أضاف هشام يكن: خلال الفترات الماضية، حدثت الكثير من الأمور التي أثرت على هذه التوافقات، ولذلك لم يكن هناك دعم كافٍ من الزملاء.

وعند سؤاله عما إذا كان من الممكن أن ينجح فاروق جعفر إذا ترشح حاليًا، قال هشام يكن: “ربما، لكن بشرط أن يقوم بإصلاح علاقاته مع جميع زملائه أولًا، لأن هذا العامل ضروري جدًا في سباق انتخابات نادي الزمالك”.

 

هشام يكن: لن أترشح لرئاسة نادي الزمالك

أما عن إمكانية ترشحه شخصيًا لرئاسة الزمالك، فكان رده صريحًا: “بالطبع لا، وأنا أقولها بكل وضوح المشكلة الحقيقية في الزمالك ليست في الأشخاص فقط، بل في الإدارة، فهي السبب الرئيسي وراء تذبذب المستويات في النادي”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هشام يكن منتخب مصر الزمالك فاروق جعفر نادي الزمالك انتخابات نادي الزمالك

مواد متعلقة

عمر جابر: الزمالك صنع نجوميتي والتجديد للأبيض لم يستغرق وقتا

بمشاركة ناصر منسي، 13 صورة ترصد مران الزمالك اليوم استعدادًا للجونة

مران الزمالك، تصعيد 5 ناشئين استعدادًا لمواجهة الجونة بكأس عاصمة مصر

ناصر منسي جاهز لمباراة الزمالك والجونة في كأس عاصمة مصر

الأكثر قراءة

رئيس اللجنة الأولمبية يفجر مفاجأة جديدة عن شكوى الأهلي وموعد إصدار القرار

السيسي ممازحا الفنان سامح حسين: فين القطايف؟

سيارة تدهس شخصا ونجله داخل مول جرين بلازا بالإسكندرية (فيديو وصور)

بطلها أوسكار وسيارات الفار، أزمة جديدة تهدد الدوري المصري

رحيل أبو إسحاق الحويني، الداعية الذي آثار التساؤلات قبل الجدل!

الأزهر الشريف ينعى الشيخ أبو إسحاق الحويني

قصة الضابط الذي عرض حياته للخطر

اعتداء وحشي وتشوه بالوجه، خلاف طالبات على صداقة شاب يحول حياة سارة إلى كابوس

منوعات

المزيد

الصحة العالمية: أكثر من 100 ألف شخص حول العالم قد يلقون حتفهم هذا العام بسبب الملاريا

علماء روس يبتكرون طريقة تضمن زيادة استقرار وإنتاجية آبار النفط

التخطيط لزرع شرائح تحفيز في أدمغة مدمني الكحول والمخدرات في بريطانيا

يشبه الحشرة، الصين تطور روبوت لاستخراج المعادن من الأجرام السماوية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الإثنين

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 17- 03- 2025 في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

6 علامات تكشف الرجل اللعوب.. كيف قدمها عصام عمر في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المؤذن في المنام وعلاقتها بالوصول لأعلى المراتب

معجزات الرسول، تحطيم الأصنام بإشارة من عصاه

من خواطر الشعراوي، قصة فريقين اختلفا على مدة نوم أصحاب الكهف (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية