أوجع قلوب المصريين.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة.. موعد مغادرته المستشفى.. الأهلي يسبق الزمالك في مساندة المعلم.. تفاصيل مكالمة الخطيب من فرنسا.. التوأم يوجه الدعم.. وهذه رسالة شيكابالا

تعرض الكابتن حسن شحاتة نجم منتخب مصر والزمالك السابق والمدرب التاريخى للفراعنة، لوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية استلزمت خضوعه لجراحة عاجلة اليوم.

حسن شحاتة حصل على نصف بطولات مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد تتويجه مع الفراعنة بثلاث بطولات أفريقية وصنع تاريخا مع القلعة البيضاء وهو ثاني الهدافين التاريخيين للقلعة البيضاء ، كما أنه ساهم في زيادة شعبية الزمالك بالكويت بعدما لعب لعدة أندية هناك.

وكان حسن شحاتة قد تولى قيادة منتخب مصر في الفترة بين 2005 إلى 2011، وحقق لقب كأس الأمم الإفريقية 3 مرات على التوالي في نسخ 2006 و2008 و2010.

مرض حسن شحاتة

وكشف مصدر مقرب من الكابتن حسن شحاتة، عن آخر تطورات حالته الصحية، مؤكدًا أن “المعلم” في حالة جيدة ويخضع حاليًّا لفترة نقاهة بعد خضوعه لجراحة ناجحة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ “فيتو” أن الكابتن حسن شحاتة أجرى جراحة دقيقة خلال الساعات الماضية، وتمت بنجاح تام دون أي مضاعفات.

وأضاف أن شحاتة خرج من غرفة العمليات في حالة مستقرة، تحت متابعة طبية دقيقة من فريق متخصص.

نقاهة قبل مغادرة المستشفى

وأشار المصدر إلى أن شحاتة يخضع الآن لفترة راحة ونقاهة داخل أحد المستشفيات الخاصة، ومن المقرر أن يغادر المستشفى خلال أيام بسيطة بعد استكمال بعض الفحوصات والمتابعات الروتينية، تمهيدًا لعودته إلى منزله.

آخر تطورات حالة كابتن حسن شحاتة

وكشف الإعلامي أحمد شوبير اليوم الثلاثاء عن آخر تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة.

وقال شوبير، في تصريحات خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير»، عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، إن حسن شحاتة عانى من ارتفاع كبير في نسبة الصفراء، مما أدى إلى مشاكل صحية في المعدة، وهو ما استدعى خضوعه لفحوصات طبية دقيقة.

وأشار إلى أن الأطباء قرروا حجزه في المستشفى بشكل عاجل، وأوصوا بإجراء جراحة لتركيب دعامة، لافتًا إلى أن العملية أُجريت بالفعل أمس وتكللت بالنجاح، وأن الحالة الصحية لشحاتة مستقرة حاليًا.

موعد مغادرة شحاتة المستشفى

وأضاف شوبير أن حسن شحاتة من المقرر أن يغادر المستشفى خلال الساعات المقبلة، لكنه سيعود يوم الخميس على الأغلب لاستكمال الفحوصات الطبية.

رسائل دعم من الجماهير والرياضيين

وتلقى الكابتن حسن شحاتة رسائل دعم ومحبة من جماهير الكرة المصرية ونجوم الرياضة، الذين حرصوا على الاطمئنان على حالته الصحية، متمنين له الشفاء العاجل والعودة القريبة إلى الساحة الرياضية أو الإعلامية.

رسائل دعم للمعلم

وحرص العديد من نجوم الكرة المصرية على دعم حسن شحاتة برسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسهم أحمد شوبير حارس مرمى وقائد الأهلي الأسبق وحسام حسن المدير الفني للمنتخب وشيكابالا وأحمد حسن قائد منتخب مصر الأسبق والنادي الاهلي والزمالك ومحمود الخطيب رئيس الاحمر



مكالمة الخطيب من فرنسا

ووجه الإعلامي كريم حسن شحاتة الشكر إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بسبب حرصه على الاطمئنان على حالة والده حسن شحاتة المدرب التاريخي والأسطوري لمنتخب مصر



وقال كريم شحاتة في تصريحات عبر قناة الحياة: "أتوجه بالشكر إلى الكابتن محمود الخطيب الذي تواصل معي من فرنسا من أجل الاطمئنان على حالة والدي حسن شحاتة".

وأضاف: "الخطيب كان يريد التحدث مع والدي ولكنه كان في غرفة العمليات".

وأكمل: "أشكر مرة أخرى الكابتن الخطيب على اهتمامه وكانت مكالمة رائعة وداعمة لنا".

وكان الخطيب حاضرًا مع فريق الكرة بالنادي الأهلي في معسكر تونس قبل أن يتوجه لفرنسا لمواصلة رحلته العلاجية.



بيان الأهلي لدعم حسن شحاتة

وحرص النادي الأهلي على توجيه رسالة دعم للكابتن حسن شحاتة، بعد تعرضه لوعكة صحية مباشرة وسبق الزمالك في ذلك.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك رسالة جاء فيها: "خالص تمنياتنا بالشفاء العاجل للكابتن حسن شحاتة، ودوام الصحة والعافية لرمز الكرة المصرية".

التوأم حسن يدعمان المعلم في مرضه

وحرص الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة الكابتن حسام حسن ومدير المنتخب الكابتن إبراهيم حسن، على توجيه رسالة دعم واطمئنان للكابتن القدير حسن شحاتة، بعد خضوعه لعملية جراحية امس.

تمنى التوأم حسن، الشفاء العاجل للكابتن الكبير حسن شحاتة، أحد أبرز الرموز في تاريخ الكرة المصرية.

وجاءت رسالة الشقيقين حسن بعد الإعلان عن خضوع المعلم لعملية جراحية صباح اليوم، مؤكدين في بيان رسمي على دعمهم الكامل وتقديرهم لمسيرة شحاتة، متمنين له دوام الصحة والعافية والعودة سريعًا إلى حياته الطبيعية.

الزمالك يدعم حسن شحاتة

وأدرك نادي الزمالك خطأه وتأخره في دعم المعلم ، وأصدر بيانًا رسميًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء أعرب فيه عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للكابتن حسن شحاتة، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا.

وأكد النادي في بيانه أن الكابتن حسن شحاتة يُعد رمزًا كبيرًا في تاريخ الزمالك والكرة المصرية، مشيرًا إلى أن جماهير القلعة البيضاء تدعو له بالشفاء العاجل والعودة سريعًا بكامل صحته وعافيته.

وشهد البيان تفاعلًا واسعًا من محبي النادي وعشاق الكرة المصرية، الذين عبّروا عن دعمهم للكابتن شحاتة، وتمنوا له تمام الشفاء ودوام الصحة.

وحرص الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على زيارة الكابتن حسن شحاتة أسطورة القلعة البيضاء والمدير الفني الأسبق للفريق وللمنتخب المصري، في المستشفى، للاطمئنان على صحته، عقب خضوعه لجراحة بالأمس، إثر تعرضه لوعكة صحية.



وتواجد الكابتن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك، بصحبة رئيس النادي، في المستشفى وقت خضوع الكابتن حسن شحاتة للجراحة، لحين الاطمئنان على حالته.

وأعرب حسين لبيب عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل للكابتن حسن شحاتة بعد الجراحة التي خضع لها أمس

شيكابالا يوجه رسالة مؤثرة المعلم

وجّه محمود عبد الرازق “شيكابالا”، قائد الزمالك السابق، رسالة دعم مؤثرة للكابتن حسن شحاتة، أسطورة الكرة المصرية، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعرضه لوعكة صحية.

وكتب شيكابالا: “دعواتكم بالشفاء العاجل لكابتن حسن شحاتة أسطورة مصر. ربنا يشفيك يا معلمنا ويقومك بالسلامة.. احنا مستنيين ضحكتك ترجع تنور الدنيا تاني.”

ولاقت الرسالة تفاعلًا كبيرًا من الجماهير، التي انضمت بدورها للدعاء بشفاء المعلم، أحد أبرز رموز الكرة المصرية عبر تاريخها.

وقال حمادة صدقي، مساعد حسن شحاتة في قيادة منتخب مصر، عبر قناة "أون سبورت" إن الكابتن حسن شحاتة اشتكى من بعض الأعراض وخضع لفحوصات طبية أثبتت إصابته بمرض "الصفراء".

وأضاف أن “المعلم” خضع لجراحة ناجحة وغادر غرفة العمليات واسترد وعيه، موضحًا أنه اطمأن على صحة مدرب الفراعنة السابق.

كما أشار إلى أن الكابتن شوقي غريب أجرى اتصالا من السودان بكريم حسن شحاتة للاطمئنان على صحة “المعلم”.

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