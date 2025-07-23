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حوادث

إحالة عصابة التنقيب عن الآثار بأوسيم للمحاكمة الجنائية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

أحالت النيابة العامة بالجيزة عصابة التنقيب عن الآثار بمنطقة أوسيم للمحاكمة الجنائية، تمهيدا محاكمتهم على التهم المنسوبة إليهم. 

وأفاد المتهمون في التحقيقات، أنهم سعوا لارتكاب الجريمة سعيا وراء الربح السريع، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

 

القبض على عصابة التنقيب عن الآثار 

 البداية كانت بتلقي مباحث الجيزة إخطارا من مباحث أوسيم يفيد القبض على سائق، 55 سنة، صاحب عقار، وابنه 20 سنة، ومبيض محارة، 22 سنة، صديق الثاني، ينقبون عن الآثار في منزل الأول، وقاموا بحفر حفرة بداخل المنزل بعمق 3 أمتار.

 

أُلقي القبض على المتهمين وضبط بحوزتهم أدوات الحفر، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث. 

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