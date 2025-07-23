مرتب بلا عمل.. ماذا تعرف عن تعويض البطالة في مصر؟

في لحظة فقدان الوظيفة، قد تبدو الحياة وكأنها توقفت. لكن بعض الأنظمة القانونية والاجتماعية، ومنها النظام المصري، تضع ما يعرف بـ"تعويض البطالة" كوسيلة دعم مؤقتة للعاملين الذين فقدوا وظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، بما يكفل لهم حدًا أدنى من الحياة الكريمة حتى يجدوا فرصة عمل جديدة.

ورغم أن هذا التعويض يعد من حقوق العامل الأساسية، ويُصرف وفق ضوابط حازمة، إلا أن فعاليته في ظل الأزمات الاقتصادية الراهنة تطرح تساؤلات ملحّة حول قدرته على الاستمرار، ومدى التزام المستفيدين بشروطه، وتحديات التمويل العادل له.

كيف يعمل نظام تعويض البطالة؟



يصرف تعويض البطالة للعامل المؤمن عليه فقط، بشرط ألا يكون قد ترك العمل بإرادته أو فصل لأسباب تأديبية جسيمة. ويشترط كذلك التسجيل كمُتعطل في مكاتب العمل المعتمدة، مع إثبات الجدية في البحث عن فرصة بديلة. بعض القوانين تشترط أيضًا حضور برامج تدريب وتأهيل مهني، بهدف تسريع العودة إلى سوق العمل.

مدة التعويض تختلف حسب مدة الاشتراك التأميني، وغالبًا ما تتراوح بين 3 إلى 12 شهرًا، وبقيمة تتراوح بين 50% إلى 75% من متوسط آخر أجر، بحيث تغطي الحد الأدنى من الاحتياجات دون أن تكون بديلًا دائمًا عن العمل.

نقاط ضعف في نظام تعويض البطالة



لكن مع ازدياد معدلات البطالة وتغيرات سوق العمل، يواجه نظام تعويض البطالة عدة تحديات؛ أبرزها الضغط على صناديق التأمينات التي تموّل هذا التعويض من مساهمات العاملين وأصحاب العمل، إلى جانب ضعف فعالية بعض برامج التدريب، ما يضعف فرص المستفيدين في العودة السريعة للعمل.

من جهة أخرى، تتحدث تقارير عن حالات استغلال للنظام، حيث يلجأ البعض إلى تعويض البطالة كوسيلة للراحة المؤقتة، دون الالتزام الحقيقي بشروط البحث عن وظيفة، ما يشكل عبئًا إضافيًا على منظومة الضمان الاجتماعي ويهدد استدامتها.

نحو نظام أكثر توازنًا

يرى خبراء أن حماية هذا الحق لا تتطلب فقط صرف الأموال، بل تطويرًا شاملًا للنظام بأكمله. ويشمل ذلك استخدام التكنولوجيا لتتبع مدى جدية الباحثين عن عمل، وتحسين برامج التأهيل المهني بما يتوافق مع احتياجات السوق، إضافة إلى إعادة النظر في آليات التمويل لتوسيع قاعدة المساهمين وتخفيف العبء عن الصناديق الحالية.

في النهاية، يبقى تعويض البطالة ضرورة اجتماعية واقتصادية، لكنه بحاجة إلى إصلاحات تضمن التوازن بين حماية العاطلين المستحقين، وحماية الاقتصاد من الاعتماد المزمن على الدعم دون إنتاج.

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