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خارج الحدود

بعد الاتفاق التجاري الضخم مع ترامب، رئيس الوزراء الياباني يعتزم الاستقالة

رئيس الوزراء الياباني
رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا

ذكرت وسائل إعلام يابانية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا سيعلن استقالته بحلول نهاية الشهر المقبل، بعد هزيمة انتخابية مروعة كلفت إدارته أغلبيتها في مجلس الشيوخ.

وتأتي هذه التقارير بعد أن كشف إيشيبا والرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق تجاري يخفض الرسوم الجمركية على واردات السيارات وقطع الغيار اليابانية ويفرض على طوكيو رسوما جديدة تستهدف سلعا أخرى، وفق وكالة "رويترز".

وفي أعقاب الهزيمة الانتخابية التي مني بها، الأحد الماضي، قال إيشيبا إنه سيبقى في منصبه لمواصلة تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية ومعالجة المشاكل الاقتصادية المتزايدة.

وقال إيشيبا للصحفيين، الأربعاء، عندما سئل عما إذا كان اتفاق الرسوم الجمركية مع واشنطن سيؤثر على قراره بشأن البقاء في منصبه: "لا أستطيع أن أقول ذلك حتى أدرس نتائج الاتفاق".

وأفادت صحيفة "يوميوري" في وقت سابق أن إيشيبا أبلغ مقربين منه مساء الثلاثاء أنه سيتحمل مسؤوليته عن خسارة الانتخابات بعد التوصل إلى اتفاق تجاري.

ومن المتوقع أن يلتقي إيشيبا بكبار مسؤولي الحزب الحاكم في وقت لاحق من اليوم الأربعاء لمناقشة نتائج الانتخابات. 

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