بالأسماء، قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة
أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين عمداء جدد لعدد من الكليات في الجامعات المصرية.
وجاءت قرارات التعيين على النحو التالي:
* د. إيمان أحمد محمد هريدي، عميدًا لكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة.
* د. لبنى محمد فريد عبدالكريم، عميدًا لكلية التجارة جامعة القاهرة.
* د. مها عبده محمد العشماوي، عميدًا لكلية الطب البيطري جامعة المنصورة.
* د. أحمد كمال مطاوع إبراهيم، عميدًا لكلية التجارة جامعة المنصورة.
* د. نجلاء عبد الخالق أحمد الشربيني، عميدًا لكلية الطب جامعة الفيوم.
* د. صفوت عبدالمقصود أحمد مهدلي، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة قناة السويس.
* د. طه أحمد إسماعيل، عميدًا لكلية الطب البشري جامعة كفر الشيخ.
* د. ريحاب أحمد عبدالعزيز نصر، عميدًا لكلية التربية جامعة بورسعيد.
* د. أحمد عباس أحمد نوير عميدًا لمعهد بحوث الهندسة الوراثية جامعة مدينة السادات.
* د. هيثم ميمون عباس أحمد، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة المنوفية.
* د. فايزة محمود محمد عبيدالله، عميدًا لكلية التجارة جامعة دمنهور.
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