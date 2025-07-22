الثلاثاء 22 يوليو 2025
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أخبار مصر

بالأسماء، قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

د. أيمن عاشور وزير
د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي
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أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين عمداء جدد لعدد من الكليات في الجامعات المصرية.

وجاءت قرارات التعيين على النحو التالي:

* د. إيمان أحمد محمد هريدي، عميدًا لكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة.

* د. لبنى محمد فريد عبدالكريم، عميدًا لكلية التجارة جامعة القاهرة.

* د. مها عبده محمد العشماوي، عميدًا لكلية الطب البيطري جامعة المنصورة.

* د. أحمد كمال مطاوع إبراهيم، عميدًا لكلية التجارة جامعة المنصورة.

* د. نجلاء عبد الخالق أحمد  الشربيني، عميدًا لكلية الطب جامعة الفيوم.

* د. صفوت عبدالمقصود أحمد مهدلي، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة قناة السويس.

* د. طه أحمد إسماعيل، عميدًا لكلية الطب البشري جامعة كفر الشيخ.

* د. ريحاب أحمد عبدالعزيز نصر، عميدًا لكلية التربية جامعة بورسعيد.

* د. أحمد عباس أحمد نوير عميدًا لمعهد بحوث الهندسة الوراثية جامعة مدينة السادات.

* د. هيثم ميمون عباس أحمد، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة المنوفية.

* د. فايزة محمود محمد عبيدالله، عميدًا لكلية التجارة جامعة دمنهور.

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