رئيس جامعة المنصورة يشارك في اجتماع مجلس أكاديمية البحث العلمي

شارك الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، في اجتماع مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الذي عُقِد يوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس الأكاديمية ونائب رئيس المجلس، وعددٍ من العلماء والخبراء أعضاء المجلس.

رئيس جامعة المنصورة يُشارك في اجتماع مجلس أكاديمية البحث العلمي ويهنِّئ الفائزين بجوائز الدولة

وشهد الاجتماع الإعلانَ عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة في مجالي العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة لعام 2024، حيث تصدّرت جامعة المنصورة قائمة المؤسسات الفائزة، بحصول علمائها على 9 جوائز علمية، توزّعت بين جوائز النيل، والتشجيعية، وجوائز المرأة، في مجالاتٍ متنوّعة، بما يعكس تميُّز الجامعة على مستوى البحث العلمي والابتكار.

الإنجاز الوطني يعكس ريادةَ جامعة المنصورة وتميّز منظومتها البحثية

وفي تصريحٍ صحفيٍّ عقب إعلان النتائج، توجّه الدكتور شريف خاطر بخالص التهنئة إلى العلماء الفائزين من الجامعة، مؤكّدًا أن هذا الإنجاز الوطني يعكس ريادةَ جامعة المنصورة وتميّز منظومتها البحثية، ويبرهن على التزامها المستمر بتوفير بيئةٍ محفّزةٍ للإبداع والابتكار، ودعم الكفاءات في مختلف التخصصات العلمية.

كما أعرب رئيس جامعة المنصورة عن اعتزازه بهذا الإنجاز الكبير، مؤكّدًا أن تصدُّر الجامعة للمشهد العلمي الوطني هو ثمرةُ رؤيةٍ استراتيجيةٍ واضحةٍ تركّز على دعم البحث العلمي التطبيقي، ورعاية المتميّزين، وتحفيز شباب الباحثين على الابتكار والمنافسة في المحافل العلمية.

وأشار إلى أن حصول الجامعة على هذا العدد من الجوائز يُعَدّ شهادةَ تقديرٍ لمنظومتها العلمية والبحثية، ورسالةَ أملٍ وتحفيزٍ لجيلٍ جديد من الباحثين والعلماء، بأن التميز العلمي يجد مَن يُقدّره ويحتفي به.

وأضاف "خاطر": "إن هذا التميز لم يكن ليتحقّق لولا تضافر جهود جميع منسوبي الجامعة، ووجود بنيةٍ بحثيةٍ قوية، ودعمٍ مؤسسيٍّ شامل من الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تضع البحث العلمي في قلب التنمية الوطنية".

وضمّت قائمةُ الفائزين نخبةً متميزةً من العلماء في مختلف التخصصات الأكاديمية والبحثية؛ فقد حصل على جائزة النيل في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة – وهي أرفع الجوائز العلمية في مصر – الدكتور طارق عبد المنعم معين الديسطي، الأستاذ المتفرغ بمركز أمراض الكُلى والمسالك البولية، عن مجمل إسهاماته العلمية الرائدة.

وفي جوائز الدولة التشجيعية، فاز في مجال العلوم الكيميائية الدكتور محمد رمضان أحمد السيد المرسي، الأستاذ المساعد بكلية العلوم، وفي مجال العلوم الزراعية، حصدت الجامعة ثلاث جوائز، فاز بها كلٌّ من: الدكتورة جهاد السعيد عبد الجليل أحمد الشبكي، والدكتور محمد عبده محمد حسن رزق، والدكتورة علا علي السيد حبَّه، الأساتذة المساعدين بكلية الطب البيطري.

أما في مجال العلوم الطبية، فقد فاز كلٌّ من الدكتور أحمد رمضان عبد الفتاح الشيخ، والدكتور يحيى يحيى محمد أمين الدياسطي، وهما أستاذان مساعدان بكلية الصيدلة، وفي مجال العلوم الهندسية، نال الدكتور محمود سامي عبد الغفار عزب، المدرّس بكلية الهندسة، إحدى الجوائز التشجيعية، كما حصلت الدكتورة إيمان زهران عبد الحميد أحمد النجار، الأستاذة بكلية الطب البيطري، على جائزة المرأة التقديرية في مجال الزراعة والعلوم الغذائية.

يُذكَر أن جوائز الدولة هذا العام بلغت 63 جائزة، فاز بها 67 عالمًا من مختلف المؤسسات، وتوزّعت كما يلي: جائزة النيل (2)، التقديرية (3)، التفوّق (7)، التشجيعية (40)، المرأة (7)، والروّاد (4)، وقد جاءت جامعة المنصورة في الصدارة بـ9 جوائز، تلتها جامعة الإسكندرية بـ7، ثم جامعة القاهرة بـ6، وجامعة الزقازيق والمركز القومي للبحوث بـ5 جوائز لكلٍّ منهما.

وقد أُجريت عملية التحكيم عبر 20 لجنةً علميةً، ضمّت 143 خبيرًا، وعُقد 88 اجتماعًا بإجمالي 172 ساعة تقييم، بما يعكس النزاهة والدقة في اختيار الفائزين.

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