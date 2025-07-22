الداخلية الكويتية تعلن ضبط شبكة فساد ضخمة تضم مسئولين وشركات ووسطاء

أعلنت السلطات الكويتية، اليوم، ضبط شبكة فساد ضخمة تضم 5 من أعضاء اتحاد ومجلس إدارة الجمعيات التعاونية، و6 شركات تجارية و14 من الوسطاء والموظفين، عقب تلقيهم مبالغ مالية رشوة من بعض الشركات التجارية، بهدف تمرير منتجاتها ومنحها الأولوية داخل الجمعيات بما يخالف اللوائح، والأنظمة.

الكويت تضبط شبكة فساد تضم موظفين ووسطاء

ووفق بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية الكويتية، فإنه في إطار مكافحة الفساد وحماية المال العام، باشرت الجهات المختصة إجراءات البحث والتحري، وجمعت أدلة تؤكد تورط الشركات والوسطاء في تقديم رشاوى لتسهيل إجراءات غير قانونية.

كما ضبطت الكويت كذلك الوسطاء الذين تولوا مهمة نقل وتسليم الأموال، وبمواجهة جميع الأطراف المشتبه بها، أقرّوا بصحة ما نسب إليهم، إذ بلغ عدد المتهمين المضبوطين (19) شخصًا في واقعتين منفصلتين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

الداخلية الكويتية تؤكد التصدي لجميع أشكال الفساد

وأكدت وزارة الداخلية الكويتية، حرصها الكامل على التصدي لأي تجاوزات تمس نزاهة العمل التعاوني، مشددة على أن يد العدالة ستطال كل من تسول له نفسه الإضرار بالمصلحة العامة.

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