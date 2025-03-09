الكويت تسحب الجنسية من متورطين في سرقة 2.5 مليار دولار وتسلمهما للعراق

أعلنت هيئة النزاهة العراقية عن استرداد اثنين من المتهمين في قضية سرقة الأمانات الضريبية، المعروفة إعلاميا بـ"سرقة القرن"، بعد أن قامت السلطات الكويتية بسحب جنسيتهما وتسليمهما للعراق.

وفي بيان رسمي صدر أمس السبت، أكدت الهيئة أن المتهمين، اللذين شغلا مناصب إدارية في إحدى الشركات المتورطة بالقضية، كانا قد تسلما مبالغ ضخمة لتسهيل صرف الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية داخل العراق.

ووفق البيان، تم إعداد ملف استرداد رسمي وإرساله إلى رئاسة الادعاء العام، ليتم بعدها متابعة القضية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مما أسفر عن إصدار نشرة حمراء من الإنتربول واعتقال المتهمين داخل الكويت، قبل أن يتم تسليمهما عبر القنوات الدبلوماسية. حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية.

وفي السياق، ذكرت صحيفة "الراي"، أن السلطات الكويتية سحبت جنسية المتهمين، بعد أن تبين حصولهما عليها بطريقة غير مشروعة، وذلك في إطار إجراءات قانونية صارمة تستهدف مكافحة التزوير والحصول غير المشروع على الجنسية.

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